Tobias Gruber, Mitarbeiter der Firma Rinn in Stadtroda, hat im Ideengarten des Unternehmens in der Bürgeler Straße einen Wellensittich eingefangen.Das Tier sei ziemlich erschöpft gewesen und habe auf dem Parkplatz des Ideengartens gesessen. Eine Kundin habe Gruber auf den Vogel aufmerksam gemacht.„Ich habe den Wellensittich in eine Kiste gesetzt und werde ihn erstmal mit nach Hause nehmen. Im Tierheim habe ich Bescheid gegeben, ebenso im Fundbüro Stadtroda.“Der Wellensittich sei hauptsächlich grün-gelb und habe auch Blautöne im Gefieder.