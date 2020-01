Weltenbummler auf Abschiedstour in Stadtroda

Stadtroda. Axel Brümmer und Peter Glöckner erinnern sich am 11. Januar im Schützenhaus an ihre legendäre fünfjährige Fahrradreise rund um die Welt.

Axel Brümmer und Peter Glöckner zeigen am Sonnabend ihre neue Multivisionsshow „Weltsichten – 30 Jahre danach“ im Schützenhaus Stadtroda. Dieser Vortrag zeige den Kultvortrag aus heutiger Sicht erneut und sei gleichzeitig der Abschiedsvortrag der beiden, deren berufliche Wege sich trennen.

Eine Reise ohne Zeitlimit, ohne genaue Vorstellungen von der Welt, ohne Fremdsprachenkenntnisse und ohne Geld in der Tasche, dafür reichlich Optimismus, Abenteuerlust und Freiheitsdrang: Als 1989 die Berliner Mauer fiel, nutzten Axel Brümmer und Peter Glöckner ihre neu gewonnene Freiheit, um aus der DDR zu starten und brachen auf zu einer Reise, wie sie heute kaum noch möglich ist.

Ohne Handy oder GPS und ohne Internet beschränkten sich die Kontakte zur Heimat auf wenige Briefe. Über fünf Jahre sollte diese einzigartige Fahrradreise dauern. Jahre, in denen sich die emotionalen Bindungen hauptsächlich auf die zahlreichen Kontakte zu Einheimischen am Wegesrand konzentrierten. Bindungen, die bis heute kaum etwas in ihrer Intensität nachgelassen haben.

Anlässlich des 30. Mauerfalljubiläums sind die Erinnerungen an die damalige Reise so stark, dass Axel und Peter die unzähligen Kontakte anschrieben und mit ihren Familien und Tausenden Tagebuchseiten im Gepäck 30 Jahre später zu jenen Menschen reisten, die ihnen besonders wichtig geworden sind, in Gegenden, die sie nachhaltig faszinierten, oder auf Pfade, die ihnen damals verschlossen blieben.

Die alte Weltumradlung lebt in der Erinnerung mit all ihren Gefühlen in ihnen wieder auf, mit den Ängsten, den großen Freuden und voller magischer Momente. So entstand der Entschluss, den Kultvortrag aus heutiger Sicht erneut zu zeigen.

Sonnabend, 11. Januar, 18 Uhr, Schützenhaus Stadtroda