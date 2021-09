Weniger Krankschreibungen im Saale-Holzland

Saale-Holzland. Bei der Zahl der krankheitsbedingten Fehltage hat es im Saale-Holzland einen deutlichen Rückgang gegeben.

Auswertungen der Ersatzkrankenkasse Barmer zufolge waren Beschäftigte vergangenes Jahr im Schnitt 21,1 Tage krankgeschrieben. Im Jahr zuvor waren es noch 22,9 Tage. Damit liegt der Landkreis nun auch unter dem Thüringer Durchschnitt (21,9 Tage), allerdings nach wie vor deutlich über dem bundesweiten Mittelwert von 18 Tagen.

Der Krankenstand für das Jahr 2020 im Saale-Holzland betrug somit 5,8 Prozent. Statistisch gesehen fehlten also an jedem Arbeitstag 5,8 von 100 Beschäftigten krankheitsbedingt in den Unternehmen der Region.

Mehr tun für die Gesundheit

„Der Rückgang bei den Krankschreibungen ist ein positives Signal“, zeigt sich Barmer-Regionalgeschäftsführer Wolfgang Schakau optimistisch. Dennoch sollten die nach wie vor überdurchschnittlichen Zahlen Anlass für jede und jeden Einzelnen sein, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Auch den Arbeitgebern in der Region komme eine wichtige Rolle zu.

Angebote zur Gesundheitsförderung, sowohl im privaten als auch im betrieblichen Umfeld, gebe es viele. Für Beratungen dazu stehe er gern zur Verfügung.

Rückenbeschwerden sind im Saale-Holzland die häufigste Ursache für Krankschreibungen. Den Barmer-Auswertungen zufolge sank die Zahl der Fehltage wegen Rückenleiden aber von 5,6 auf 4,5. Mit Blick auf psychische Leiden ist der Durchschnittswert im Landkreis ebenfalls gesunken, von 3,8 Tagen im Jahr 2019 auf 3,3 Tage im vergangenen Jahr. Wegen Atemwegserkrankungen fehlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 2,6 Tage.

Die Barmer hat im Saale-Holzland eigenen Angaben zufolge etwa 7000 Versicherte.