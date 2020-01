Wenn der Zahnarzt in den Ruhestand geht

So mancher Patient und auch Mitarbeiter der Waldkliniken Eisenberg sind verärgert: Kurz vor Ende des alten Jahres ist die Zahnarztpraxis Hartmann im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Krankenhaus geschlossen worden und Zahnarzt Klaus Hartmann in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Eine Nachfolge im MVZ gibt es aber nicht. Nun sind die Patienten auf der Suche nach einem neuen Zahnarzt ihres Vertrauens.

„Eine Nachfolge im Areal der Waldkliniken hätten wir haben können“, hieß es aus dem Praxisteam, während die Behandlungsräume ausgeräumt wurden. Das Problem nur: Die bisherigen Behandlungsräume stehen dafür nicht mehr zur Verfügung. „Nach Beendigung des Mietverhältnisses zwischen Dipl.med. Klaus Hartmann und der Waldkliniken Eisenberg GmbH werden die Räumlichkeiten nicht als Zahnarzt-Praxis weitervermietet“, bestätigt das Unternehmen Krankenhaus und erläutert, dass durch die Entscheidung des Zahnarztes, in den Ruhestand zu gehen, die notwendig Erweiterung von Orthopädietechnik und Sanitätshaus nun möglich sei, auch wenn dadurch Mieteinnahmen für die Waldkliniken wegfallen werden.

Waldkliniken wollen bisherige Praxisräume selbst nutzen

„Die Entscheidung wurde im Sinne der vielen Patienten der Orthopädietechnik getroffen, um auch weiterhin die zertifizierte Qualität der orthopädischen Produkte zu gewährleisten. Die Herstellung sowie auch die Möglichkeit der Anpassung etwa von Orthesen oder orthopädischer Schuheinlagen bedarf der räumlichen Erweiterung. Zudem wird mit der Eröffnung des Bettenhauses im Spätsommer 2020 auch eine Kunden-Steigerung für die Orthopädietechnik erwartet“, sagen die Waldkliniken.

Für eine potenziellen Nachfolge für die Zahnarztpraxis hatte das Krankenhaus alternative Räumlichkeiten auf seinem Gelände angeboten. Die seien – so hieß es während der Schließung in der Zahnarztpraxis – aber erst in etwa einem halben Jahr verfügbar gewesen, damit habe sich die Praxisnachfolge im Areal der Waldkliniken endgültig erledigt.

Weitere Praxisschließungen zum Jahreswechsel im Saale-Holzland

Zum Jahreswechsel haben im Saale-Holzland-Kreis mehrere Zahnarztpraxen ihre Zulassung beendet. Und in Eisenberg ist die Rede davon, dass sich noch im ersten Quartal dieses Jahres ein weiterer Zahnarzt in den Ruhestand verabschieden werde. Patienten treibt nun die Sorge um, ob die zahnmedizinische Versorgung in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes dann noch gesichert werden könne. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung in Thüringen sieht die zahnmedizinische Versorgung jedoch weiterhin gesichert.

„Der Planungsbereich für Eisenberg ist der Saale-Holzland-Kreis“, erläutert Roul Rommeiß aus stellvertretender Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen. Nach dem Ende von Zulassungen zum Jahreswechsel sei der Versorgungsgrad im Planungsbereich von 128 Prozent zum 4. September 2019 auf 118 Prozent zum 1. Januar des neuen Jahres gesunken. „Damit besteht immer noch eine sehr gute Versorgung im Saale-Holzland-Kreis“, sagt Rommeiß.

Kassenzahnärztliche Vereinigung sieht Versorgungslage als sehr gut an

Für die Kreisstadt rechnet die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Thüringen vor: „In Anbetracht der 10.900 Einwohner von Eisenberg ergibt sich hieraus ein entsprechender Versorgungsgrad von 179,3 Prozent.“ Zum 1. Januar 2020 versorgen in der Stadt Eisenberg neun niedergelassene niedergelassene Zahnärzte und sieben angestellte Zahnärzte gesetzlich krankenversicherte Patienten. Grundlage für die Bemessung einer bedarfsgerechten vertragszahnärztlichen Versorgung sind die in der Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) verbindlich vorgegebenen Messzahlen. Diese sind für den jeweiligen Planungsbereich vorgegeben.

Zum Verständnis erläutert der stellvertretende Verbandsvorsitzende der KZV: „Im vertragszahnärztlichen Bereich gibt es abweichend zu den Vertragsärzten keine Zulassungsbeschränkungen. Mithin können sich Zahnärzte und Zahnärztinnen frei in Thüringen und somit auch in Eisenberg niederlassen.“ Patienten, deren betreuende Praxis ihre Tätigkeit beendet, würden von dieser hierzu in der Regel informiert. „Die Patienten sind frei, sich unter den übrigen Praxen eine neue auszuwählen. Aufgrund der Versorgungslage gehen wir nicht davon aus, dass es in Eisenberg hier zu Schwierigkeiten kommt.“, sagt Rommeiß.