Wenn die City zur Geisterstadt wird

Bea Müller hat am Dienstagnachmittag noch gefunden, was sie braucht: „Pilzpesto ist mein Lieblingspesto“, freut sie sich an der Frischetheke vom „Trendtino“ im Steinweg. Wann die Eisenberger Aktionskünstlerin es das nächste Mal kaufen kann, ist ungewiss. Ab Mittwoch soll der Notstandserlass gelten, der nur Verkaufsstellen mit Waren des täglichen Bedarfs das Öffnen erlaubt. „Dann wird die Innenstadt zur Geisterstadt“, befürchtet Schuhhändlerin Christine Daum von der Eisenberger Innenstadtinitiative.

Den Dienstag, den letzten Tag vor den erlassenen Schließungen haben viele noch mal zum Shoppen genutzt. Am Vormittag waren die Läden voll, am Nachmittag nach einem Regenguss dann wieder. Wie es ab Mittwoch weitergehen wird, ist für die meisten Händler in der Eisenberger Einkaufsmeile wie auch andernorts noch unklar. Der Gemüseladen bleibt auf, Lebensmitteleck, Bäcker, Fleischer, Optiker und andere Handwerksbetriebe und die Apotheken auch.

„Wir lassen auch erst einmal offen. Wir sind ein Sieben-Prozent-Mehrwertsteuer-Laden“, sagt Michael von Thaler. Tee sei ein Lebensmittel und manche Sorte wegen ihrer gesundheitsfördernden Wirkung gerade besonders gefragt, meint der Inhaber des „Geheimtip von Thaler“.

Christine Daum will abwarten, bis die Verfügung schriftlich vorliegt. „Ich kann doch keinen Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken, ehe nicht eine gesetzliche Grundlage dafür vorliegt“, meint die Schuhhändlerin aus Sorge, dass sie als Arbeitgeberin sonst die Konsequenzen tragen müsste.

Hotels in Eisenberg ab Mittwoch weitgehend leer

Beate Schorsch vom „Trendtino“ hat die weitgehende Schließung schon einkalkuliert. „Meine Mitarbeiter können die Zeit nutzen, um ihre vielen Überstunden abzubummeln“, sagt sie und erwägt, wegen der Frischetheke im Laden, wenigstens für zwei Stunden am Tag zu öffnen und auch selbst hinterm Verkaufstresen zu stehen.

Weit komplizierter sei es jetzt, die Hotels in Eisenberg weiterzubetreiben, stellt Beate Schorsch fest. Ihr „My City Hotel“ sei für Mittwoch ausgebucht gewesen. Dann kam am Montag die Ansage der Bundeskanzlerin, dass Hotels nur noch Geschäftsreisende und keine Touristen aufnehmen dürfen. „Danach kam eine Absage nach der anderen. Ein Zimmer ist nun am Mittwoch nur noch gebucht“, berichtet die Hotel-Betreiberin und meint dazu: „Wer soll das eigentlich nachprüfen, aus welchem Grund Gäste ein Hotelzimmer buchen wollen. Soll ich jetzt jeden fragen, ob er geschäftlich unterwegs ist oder als Tourist?“

Die Fleischer-Filiale der Agrargenossenschaft Königshofen in Eisenberg muss ihre Öffnungszeiten verkürzen. Auch weil die Kinderbetreuung nicht mehr gegeben ist, fehlen Mitarbeiterinnen. Foto: Florian Girwert

Wo weiterhin offen ist, fehlen Mitarbeiter

Aber auch in Geschäften, die weiterhin öffnen dürfen, gibt es bereits Einschränkungen. In der Fleischereifiliale der Agrargenossenschaft Königshofen ist die Öffnungszeit seit Dienstag begrenzt. Weil etliche Mitarbeiterinnen jetzt, da Schulen und Kindergärten geschlossen sind, ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, sei das nicht anders zu lösen, sagen die Frauen hinter der Fleischertheke.

Wohl kein Eisenberger Frühlingserwachen

Ob und in welcher Form die drohenden Einbußen von Staats wegen ersetzt werden, sei auch noch nicht so recht klar, sagen die Mitglieder der Eisenberger Innenstadtinitiative. Zudem haben sie wegen der Einschränkungen das für April geplante Eisenberger Frühlingserwachen für dieses Jahr schon ad acta gelegt. Auch die Vorbereitungen für das Mohrenfest im Mai sehen sie in Gefahr.

Für Aktionskünstlerin Bea Müller kommt der Verdienstausfall wegen der untersagten Veranstaltungen bundesweit erst an zweiter Stelle. „Ich hab’ ja noch meinen Mann. Viel schlimmer für mich ist es, dass ich jetzt über Wochen zum Nichtstun gezwungen bin in meinem Metier“.