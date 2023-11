Wenn die Politik verspricht und nichts passiert – ein Kommentar aus Hermsdorf

Blick zu Jahresbeginn in die Lagerhalle in Hermsdorf, wo Geflüchtete untergebracht werden. Für etwas Privatsphäre gibt es Zäune mit Planen.

Julia Grünler über Verbesserungen in der Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hermsdorf, die auf sich warten lassen.

Dass die Bedingungen in der Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hermsdorf, die eigentlich nur für einen Verbleib von wenigen Tagen ausgelegt ist, dringend verbessert werden müssen, ist sicher kein Geheimnis mehr. Wenn Menschen, ganz gleich welcher Herkunft oder Religionszugehörigkeit, in einer Lagerhalle fast ohne Privatsphäre und auf engstem Raum untergebracht sind, führt das zu Konflikten. Das ist nur allzu logisch.

Im Frühjahr besichtigte ich die Landesaufnahmestelle in Eisenberg. Man wolle die Außenanlage erneuern, Tischtennisplatten oder Sandkästen für Kinder aufstellen, hieß es. Auch, dass eine Containeranlage angedacht sei, um weitere Menschen unterbringen zu können. Mittlerweile fallen die Blätter von den Bäumen, es wird zunehmend kalt und dunkel. Große Zelte wurden auf dem Außengelände der Einrichtung errichtet. Für Sandkästen hat längst keiner mehr ein Ohr – man kämpft mit weit größeren Problemen.

Warum nur bleibt das Gefühl, dass Worten kaum Handlungen folgen? Leidtragend bleibt am Ende der Mensch.

