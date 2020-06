Das neue Feuerwehrauto HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg ist auch bereit für künftige Einsätze in der Gemeinde Rauschwitz.

Wer löscht künftig in Rauschwitz?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer löscht künftig in Rauschwitz?

Welche Feuerwehr künftig für den Brandschutz und technische Hilfeleistungen in der Gemeinde Rauschwitz zuständig sein wird, ist noch immer offen. Nach jahrelangem Bemühen der erfüllenden Gemeinde Eisenberg gibt es inzwischen eine Zweckvereinbarung, die Rauschwitz mit der Kreisstadt abgeschlossen hat und die die bisherige Zweckvereinbarung mit der Stadt Bürgel ablösen soll. Mit dem Wechsel der zuständigen Feuerwehr könnte Rauschwitz ein paar hundert Euro sparen im Jahr. Doch bisher fehlt dafür der Segen der Kommunalaufsicht.

Aus deren Sicht liege Bürgel wenige Hundert Meter näher an Rauschwitz als Eisenberg, hatte der Bürgermeister Andreas Mentzel in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Aus Rauschwitzer Sicht wiederum liege Eisenberg näher, zumindest am Ortsteil Döllschütz. Nun müsse die Zweckvereinbarung nachgebessert werden, damit es die Genehmigung der Rechtsaufsicht gibt.

„Wir sind dabei“, versicherte auf Zeitungsnachfrage Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Der Plan der Kreisstadt: Die Löschgruppe Hainspitz, die Teil der Stützpunktfeuerwehr Eisenberg ist, solle speziell für die Nachbargemeinde Rauschwitz in Stellung gebracht werden. Offenbar ist das aber noch nicht so weit. „Es gibt noch keinen neuen Verfahrensstand. Das Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage aus der Kommunalaufsicht.

Wetzdorfer Wehr war die erste in Rauschwitz

Gelöscht wird unterdessen trotzdem in Rauschwitz. Als unlängst die zentrale Rettungsleitstelle die Feuerwehren im Norden des Landkreises nach Rauschwitz zu einem Großeinsatz alarmierte, der sich letztlich als abgefackelter Reisighaufen entpuppte, ist es die schlagkräftige Wehr aus dem Schkölener Ortsteil Wetzdorf gewesen, die zuerst am Einsatzort war. „Da waren die Feuerwehren in Bürgel und Eisenberg noch nicht einmal vom Hof gefahren und wurden wieder abbestellt“, wusste der Rauschwitzer Bürgermeister seinen Ratsmitglieder zu berichten.