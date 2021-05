Saale-Holzland: Wer Würdigung verdient

Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis vergibt Umweltpreis, Kultur- und Kunstpreis sowie Förderpreis für Denkmalpflege

Im Saale-Holzland-Kreis werden auch in diesem Jahr traditionell der Umweltpreis, der Förderpreis für Denkmalpflege/Denkmalschutz sowie der Kultur- und Kunstpreis verliehen. Für alle Preise können bis zum 30. Juni Vorschläge eingereicht werden.

Mit dem Förderpreis für Denkmalpflege/Denkmalschutz werden herausragende Leistungen und das Engagement um den Erhalt von Kulturdenkmalen in den Kreisgrenzen des Saale-Holzlands gewürdigt. Auch ein langjähriges Engagement auf dem Gebiet der Denkmalpflege kann damit ausgezeichnet werden. Vorschläge und Bewerbungen sollen Name und Anschrift des Denkmals, Name und Anschrift des Eigentümers und Begründung der preiswürdigen Leistungen enthalten.

Der Kultur- und Kunstpreis des Landkreises würdigt herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Darstellenden Kunst und wird an Einzelpersonen oder Personengruppen verliehen. Der Preis kann auch zur Würdigung eines Lebenswerkes vergeben werden. Vorschläge und Bewerbungen sollten Namen und Werdegang der Kandidaten, Informationen zu bedeutenden Werken bzw. Leistungen sowie ausführliche Begründungen enthalten.

Des Weiteren wird ein Förderpreis zur Würdigung herausragender Bemühungen und Aktivitäten auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energieeinsparung im Saale-Holzland-Kreis verliehen. Vorschläge sollten Name und Anschrift des vorgeschlagenen Preiskandidaten sowie eine eingehende Beschreibung und Erläuterung der Tätigkeiten und Maßnahmen, die zum Vorschlag führen, enthalten.

Die Preise sind mit Preisgeldern in unterschiedlicher Höhe dotiert. Die Preisverleihungen werden traditionell unterstützt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Verliehen werden die Preise durch den Landrat des Saale-Holzland-Kreises in einer geeigneten Veranstaltung in würdiger, öffentlichkeitswirksamer Form – wann genau, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Termin für alle Preisvorschläge ist der 30. Juni 2021. Die Vorschläge senden Sie bitte an: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Büro Kreistag, Postfach 1310, 07602 Eisenberg, E-Mail: kreistag@lrashk.thueringen.de Weitere Informationen: Nähere Infos und die Richtlinie zur Preisvergabe: www.saaleholzlandkreis.de