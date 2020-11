Petersberg: Werkstatt erfolgreich durch wechselhafte Zeiten geführt

Frank Hohle von der Handwerkskammer für Ostthüringen (rechts) überbringt eine Ehrenurkunde an das Team von Auto-Motorrad Förster in Petersberg: Gründer Harald Förster, seine Nachfolger Nadine und Mario Förster, Mitarbeiter Lars Matthes und Elke Förster (von rechts).

In diesem Jahr ist die Zahl 30 in aller Munde, schließlich markierte die Deutsche Einheit im Jahr 1990 buchstäblich eine Zeitenwende. Da ist es etwas Besonderes, wenn ein Unternehmen wie Auto-Motorrad Förster in Petersberg in diesem Jahr gar sein 35-jähriges Bestehen feiert, heißt es doch, dass man gleich zu Beginn turbulente Zeiten zu überstehen hatte.