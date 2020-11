Wertstoffhof Eisenberg bleibt zu am Freitag, dem 13. November

Der Wertstoffhof der Firma Veolia in der Mozartstraße 4 in Eisenberg bleibt am heutigen Freitag, 13. November, krankheitsbedingt geschlossen. Darüber informiert die Pressestelle des Landratsamtes im Saale-Holzland-Kreis. Wer heute Sperrmüll entsorgen möchte, kann ihn zur Deponie des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Ostthüringen nach Großlöbichau an der B7 bringen. Die in der näheren Umgebung liegenden Bioabfallsammelstellen sind in der Straße Am Bahnhof 1 in Hermsdorf und An der Steinernen Brücke 1 in Schlöben zu finden.

Am Montag werden die Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Eisenberg – voraussichtlich zu den gewohnten Öffnungszeiten – wieder für die Kunden da sein.