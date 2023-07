Wettkampfschläuche für die Jugendwehr in Albersdorf

Albersdorf. Warum die Jugendfeuerwehr in Albersdorf neue Wettkampfschläuche und Handschuhe hat sowie eine Müllsammelaktion startete

Seit 2008 seien in der Jugendfeuerwehr in Albersdorf im Schnitt immer um die zehn bis zwölf Kinder gewesen, erklärt Jugendwartin Susanne Heyber. Auch die große Wehr habe so regelmäßig Verstärkung bekommen, da viele der Jugendlichen eines Tages in die Einsatzabteilung gewechselt seien. Im letzten Jahr waren laut Susanne Heyber schließlich nur noch acht Kinder in der Jugendwehr, weshalb ein Schnuppertag organisiert wurde, um Nachwuchs zu gewinnen. Durch diese Aktion habe man 16 Neuanmeldungen für die Jugendwehr bekommen. Diejenigen, die regelmäßig kamen, seien eingekleidet worden und man habe mit der Ausbildung begonnen.

Daraufhin habe man sich über einen Satz neuer Wettkampfschläuche für den Nachwuchs freuen können. Insgesamt 1700 Euro seien von der Firma „Systeex Brandschutzsysteme“ gespendet worden, aber auch der Feuerwehrverein, das Dorf und viele weitere hätten die Jugendwehr in Albersdorf unterstützt. Angeschafft wurde so auch ein neuer Wasserbehälter für den Wettkampf. „Wir sind sehr auf Spenden angewiesen“, erklärt auch Thomas Reschke, der stellvertretende Ortsbrandmeister von Albersdorf. Über so viel Unterstützung sei man sehr stolz und dankbar. Von etwa 305 Einwohnern, seien 24 aktive Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr, sagt Reschke stolz. Im Feuerwehrverein sind laut Reschke aktuell circa 65 Mitglieder.

Auch neue Handschuhe für die Jugendfeuerwehr habe man jüngst erhalten, so die Jugendwartin. Dies sei eine besondere Überraschung für sie gewesen, erklärt sie. Ein Mitglied der Jugendwehr habe den Thüringer Forst kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Dieser habe Hilfe zugesichert, allerdings mit Gegenleistung. So sei ein bestimmtes Areal im Wald zugewiesen worden, auf dem die Kinder und Jugendlichen Müll gesammelt hätten, erinnert Susanne Heyber. In zwei Stunden habe man 1,2 Tonnen Müll aus dem Wald befördert. „Wir waren erschrocken, wie viel Müll im Wald liegt“, so die Jugendwartin. Der Thüringer Forst habe sein Versprechen gehalten und die kleinen Mitglieder der Wehr mit Handschuhen ausgestattet. Als Jugendwartin freue sie sich ganz besonders, das die Arbeit der Jugendwehr gesehen und auch geschätzt werde. Viele Kameraden würden unterstützen und tatkräftig mit Anpacken, wenn es um das Training der Kinder gehe, erklärt sie.