„Why-Nachts-Rock“ am dritten Advent im Wasserturm Eisenberg

Am Sonntag, 15. Dezember, wird es eine neue Ausgabe des „Why-Nachts-Rock“ im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg geben. Ab 16 Uhr sind alle interessierten Menschen herzlich dazu eingeladen, die kostenfreie Veranstaltung zu besuchen. Traditionell steht die Kreismusikschule mit ihren Rock-Bands regelmäßig auf der Wasserturm-Bühne, um ihr Können zu zeigen.

Vor sechs Jahren wurde der erste Why-Nachts-Rock veranstaltet, eine Art des musikalischen Dankeschöns und des Jahresabschlusses für die jungen Musikerinnen und Musiker. Dabei sorgen die angehörigen Familien für süßes, aber auch herzhaftes Catering und das Jugendzentrum für den Kaffee und sonstige Heiß- und Kaltgetränke. „Es ist einfach zu einem schönen Termin geworden“, so Detlef Poller, Projektleiter der bekannten Jugendeinrichtung in Trägerschaft des Bildungswerk Blitz e.V. Er freut sich über die langjährige Zusammenarbeit mit Cathleen Gliemann, der Leiterin des Bereiches „Rockmusik“ der Kreismusikschule und insbesondere auf den kommenden Sonntag. Cathleen Gliemann ist selbst aktive Musikerin und könne dadurch viel von der eigenen Bühnenerfahrung an ihre jungen Schüler weitergeben.

Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr, Jugendzentrum Wasserturm, Ladestraße 2, Eisenberg