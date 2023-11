Wichtige Post für den Weihnachtsmann

Eisenberg. Wunschzettel-Briefkasten steht vor dem Eisenberger Rathaus.

Wo wohnt eigentlich der Weihnachtsmann? An welche Adresse kann ich meinen Wunschzettel schicken? Diese Frage stellen sich in diesem Jahr wieder viele Kinder.

In Eisenberg ist die Frage schnell beantwortet. Auf dem Markt, ans Rathaus gekuschelt, steht ein großer Briefkasten in Gestalt eines geschmückten Tannenbaumes inklusive Geschenke am Fußende. An dem ungewöhnlichen Behältnis ist zu lesen: Wunschzettel-Briefkasten für den Weihnachtsmann.

„In diesen offiziellen Weihnachtsmann-Briefkasten können kleine und große Eisenberger ihre Post und natürlich Wunschzettel einwerfen“, sagt Eisenbergs Stadtmanager Max Nottrodt, der offenbar Beziehungen ins Weihnachtsdorf unterhält. „Wer seine Adresse auf den Brief schreibt, erhält bestimmt auch eine Antwort aus Himmelsberg vom Weihnachtsmann“, macht er Hoffnung auf weihnachtliche Korrespondenz.

Die Eisenberger sind also gut beraten, an den kommenden Abenden zu Papier, Kleber, Sticker, Buntstiften und Bastelschere zu greifen, um einen weihnachtswürdigen Brief an den Weihnachtsmann zu verfassen.

Der Wunschzettel-Briefkasten steht zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung am Rathaus zur Verfügung. Letzter Einwurftermin ist der 15. Dezember.