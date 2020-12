Wie geht es weiter mit dem Tierheim Eisenberg?

Wie es mit dem Tierheim in Eisenberg im neuen Jahr weitergeht, ist unklar. „Im neuen Jahr soll es so weitergehen wie im alten“, sagt am Montag nach Weihnachten Ingo Lippert als stellvertretender Vorsitzender des Tierschutzvereins im Saale-Holzland-Kreis, der das Tierheim betreibt. Doch die Zeichen stehen hinter dem verschlossenen Zufahrtstor zum Tierheimgelände bislang nicht danach. Zum Ende des Jahres 2020 endet die Frist für den Weiterbetrieb, die der Tierschutzverein und der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL) nach einem Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Gera in einem Vergleich im Oktober ausgehandelt hatten.

Die Tiere, die zu jener Zeit im Eisenberger Tierheim untergebracht waren, sind weitgehend nicht mehr da. Die nicht vermittelbaren Hunde wurden dem Tierschutzverein Merseburg-Querfurt übergeben, der seit wenigen Monaten als Kooperationspartner dem Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis zur Seite steht. Katzen wurden an Tierfreunde weitervermittelt, und die Gänse sollen kurz vor Weihnachten dem Tierheim in Bad Kösen übergeben worden sein. Nur wenige Babykatzen sollen nach Recherchen dieser Zeitung noch in der Anlage am Eisenberger Stadtrand verblieben sein.

Aus Sicht des Veterinäramts-Zweckverbandes „gibt es leider immer noch eine Vielzahl von offenen Punkten zur weiteren Klärung“. Auch auf diverse sich wiederholende Nachfragen und Hilfestellungen durch den ZVL seien offene Punkte noch nicht abgearbeitet. So war – laut Homepage des Vereins - vor Gericht vereinbart worden, dass ein zweites Mitglied im Verein die Sachkundeprüfung zur Leitung eines Tierheims nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes absolviert. Diese Befähigung hat bislang nur eine Mitarbeiterin ohne Leitungsbefugnis im Tierheim. Die Leiterin indes hat die Prüfung auch im zweiten Anlauf nicht bestanden.

„Was zu erwarten war, wenn das Veterinäramt die Prüfung abnimmt“, kommentiert Vereinsvize Lippert das Resultat. Auch die Vereinsvorsitzende Doreen Rheinländer hatte sich für eine Schulung und Prüfung angemeldet, war – so Lippert – aus privaten Gründen jedoch dort nicht angetreten. Persönlich ist sie –trotz mehrfacher Versuche unserer Redaktion – für ein Gespräch schon seit der Woche vor Weihnachten nicht zu erreichen.

Leitung des Tierheims Eisenberg soll mit dem Jahreswechsel wechseln

Wenig später am Montag teilt Lippert dann eilig unserer Redaktion telefonisch mit, dass es mit dem Jahreswechsel eine personelle Veränderung in der Tierheim-Leitung geben solle. Die Leitung soll der Mitarbeiterin übertragen werden, die die Befähigung dazu bereits erlangt hat. „Damit wird die mit dem ZVL getroffene Vereinbarung zum 31. Dezember 2020 erfüllt, dass eine verantwortliche Person im Tierheim den Nachweis hat“, sagt Lippert. Damit sei der Weiterbetrieb zum 1. Januar sichergestellt.

Kooperationspartner: Beratungsresistenz und Überforderung

Der Kooperationspartner Tierschutzverein Merseburg-Quedlinburg, der dem Tierschutzverein im Saale-Holzland im Sommer zur Seite gesprungen war und vom Veraltungsgericht Gera als Pluspunkt für das Tierheim in Eisenberg gewertet wurde, geht inzwischen jedoch auf Distanz. „Wir sehen aktuell keine Basis mehr, unsere Kooperation weiter fortzusetzen“, sagt der Vereinsvorsitzende in Merseburg-Quedlinburg, Axel Klein. Er spricht von Beratungsresistenz in der Vereinsspitze, die nach dem Austritt mehrerer Vorstandsmitglieder im Oktober übrig geblieben ist. Aus seiner Sicht seien auch teilweise Angestellte im Gegensatz zu einigen Ehrenamtlichen nicht geeignet beziehungsweise überfordert.

Auch aus der Sicht des Veterinäramtes „gibt es innerhalb des Tierschutzvereins viele Mitglieder sowie auch außenstehende Unterstützer, welche sich sehr bemühen, eine tierschutzgerechte Unterbringung im Tierheim Eisenberg zukünftig zu ermöglichen“. Nach OTZ-Kenntnis haben mehrere namhafte Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik im Landkreis ihre Unterstützung angeboten und auch um Aufnahme in den Verein gebeten. Mit Schreiben vom Vereinsvorstand seien sie darauf hingewiesen worden, dass man sie zuvor erst persönlich kennenlernen wolle. Das sei so üblich, man könne da keine Ausnahme machen, erklärt dazu auf Nachfrage Vereinsvize Lippert. Als Mitglied des Kreistages dürften ihm die interessierten Kommunalpolitiker aber bekannt sein.

Auch aus Sicht des Veterinäramtes gestaltet sich die Kommunikation mit dem Vorstand des Tierschutzvereins „immer noch sehr schwierig und beruht momentan nur auf dem Austausch von Fakten beziehungsweise Nachfragen“. Unter Mithilfe des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz sei ein Fachgespräch organisiert worden, in dem Mitarbeiter des Tierschutzvereins sowie des Tierheims die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Sachkunde nachzuweisen. „Auch dieses Angebot sowie die Durchführung von Fachgesprächen hat leider nicht dazu geführt, die vorliegenden Mängel im Tierheim zu beheben“, so der ZVL.

Fundtiere werden weiterhin untergebracht

Der Bedarf, Fundtiere artgerecht unterzubringen, ist weiterhin da in den Kommunen im Saale-Holzland-Kreis. Nach wie vor nehme das Tierheim auch Tiere auf, versichert der Vereinsvize Lippert. Inzwischen hat es auch der ZVL übernommen, Bürgern im Landkreis „bei der Unterbringung von Fund- und Abgabetieren behilflich zu sein, welche durch das Tierheim Eisenberg nicht aufgenommen wurden“. Warum das Tierheim Eisenberg derzeit nur noch vereinzelt Tiere aufnehme, sei dem ZVL nicht mitgeteilt worden.