Eisenberg/Bürgel. Radwege-Test im Saale-Holzland: Von der Kreisstadt zur Töpferstadt

Ein wenig nervös schaue ich, an der Buswendeschleife in Bürgel stehend auf die Uhr, eigentlich sollte der Bus längst da sein. Gerade prüfe ich erneut den Fahrplan, da rollt er auch schon um die Kurve. Neben mir muss allerdings auch mein Rad Platz finden. Hoffentlich, denke ich, nimmt der Fahrer mich und meinen Drahtesel auch mit. Nach einem kurzen Gespräch darf ich einsteigen und fahre entspannt zurück nach Eisenberg, wo zurück in der Redaktion die Serie „Wie radelt es sich im Saale-Holzland-Kreis?“ in die Fortsetzung geht. Von der Kreisstadt ging es am Morgen für den Radwege-Test auf dem Fahrrad bis zur Töpferstadt Bürgel.

Entlang der alten Bahntrasse Richtung Bürgel

In Eisenberg geht es zunächst entlang der alten Bahntrasse immer dem Radweg folgend, vorbei am Jugendzentrum Wasserturm, wo gerade das Ferienprogramm in vollem Gange ist, weiter entlang wilder Brombeersträucher und Felder bis zur Mönchsgasse, die die Jenaer Straße beziehungsweise die Bundesstraße sieben (B 7) kreuzt. Hier biege ich rechts ab und folge dem Radweg, der mich das Ortsschild passierend in Richtung Gewerbegebiet Petersberg weiterführt. Immer geradeaus radelt es sich, mal leicht bergab und entspannt rollend, mal in die Pedale tretend und leicht bergauf bis nach Hainspitz. Ausgewiesen ist der Radweg bislang stets mit kleinen Schildern, auf denen Fahrradsymbole zu sehen sind, verfahren scheint unmöglich. An größeren Kreuzungen stößt man zudem auf Richtungswegweiser, auf denen die Entfernungen bis zur jeweiligen Ortschaft in Kilometern angegeben sind. In Hainspitz endet der Radweg entlang der B 7, stattdessen weißt ein Hinweisschild an der Kreuzung nach links. Hier geht es auf einer ruhigen Straße durch die Gemeinde, vorbei am Förderzentrum auf der linken Seite und kurz darauf am Hainspitzer See rechter Hand. Hier laden Holzbänke zum verweilen und Pause machen ein. Dank Blick auf die „Nebelfrau“, etlichen Enten, die vorbeischwimmen oder schlafend am Ufer liegen und Schatten spendenden Bäumen, lässt es sich hier gut verschnaufen.

Von Hainspitz nach Klengel und Trotz

Die Kreuzung in Trotz. Foto: Julia Grünler

Mit dem Rad geht es nach einer kurzen Trinkpause weiter durch Hainspitz, am alten Bad vorbei und bis zum Ortsausgangsschild. Die auf der B7 entlang rauschenden Fahrzeuge scheinen hier längst vergessen. Die Straße ist ruhig und kaum befahren, einen separaten Radweg gibt es nicht. Hainspitz verlassend geht es beinahe nahtlos über in das kleine Dörfchen Klengel. Hier verliere ich die kleinen weißen Schilder mit den Radsymbolen plötzlich aus den Augen. Weiter geht es also immer der Nase nach geradeaus bis zur nächsten großen Kreuzung. Biegt man hier nach links ab, führt die an diesem Morgen gut befahrene Landstraße 1070 nach Hermsdorf, überquert man die Straße landet man geradewegs in Serba und biegt man nach rechts ab, führt der Fußweg entlang der Hermsdorfer Straße zur großen Kreuzung, wo man wieder auf die B7 stößt. Ob wohl auch ein Weg durch Serba führt?, überlege ich kurz. Denn, an die stark befahrene Bundesstraße, die direkt nach Bürgel führt, zieht es mich so gar nicht. Kurz zücke ich mein Handy, um Gewissheit zu bekommen und fahre schließlich Richtung Kreuzung und B7. Hier entdecke ich endlich wieder eines der kleinen Hinweisschilder für Radfahrer, überquere an der Ampel die Kreuzung und nahe der Waffelhexe wird auch ein Richtungswegweiser sichtbar, der Bürgel mit weiteren fünf Kilometern anzeigt. Ich biege links ab, in die Bahnhofsstraße und lasse den Verkehrslärm hinter mir zurück.

Ein wachsamer Strauß im Gehege nahe des Radweges zwischen Trotz und Bürgel. Foto: Julia Grünler

Immer geradeaus führt der Radweg nun, vorbei an goldgelben Feldern, einigen Bänken, Geräten, an denen man Sport treiben kann, wie zum Beispiel einer Kletterwand und auch vorbei an zahlreichen wachsamen Straußen. Oftmals geht es mit einer leichten Steigung bergauf, das letzte Stück lässt sich jedoch ohne Anstrengung bergab rollen, bis man schließlich die Töpferstadt Bürgel erreicht.

Von Eisenberg nach Hermsdorf – Ein Fazit

Bis nach Hainspitz radelt es sich auf einem direkten und separaten Radweg entlang der B7. Hier endet der Radweg bislang und beginnt erst in Trotz wieder, weshalb man unbedingt den Bogen über Klengel fahren sollte, anstatt auf die stark befahrene B7 zu wechseln. Insgesamt lässt es sich von Eisenberg nach Bürgel ohne größere Hindernisse und auf einer abwechslungsreichen Strecke gut mit dem Rad fahren.