Puppen und Spielzeug, Bücher und Musikinstrumente, Geschirr und Gläser und vieles, was sonst noch das Herz begehrt, sind auf dem diesjährigen Floh- und Trödelmarkt für den guten Zweck in Eisenberg zu finden. Start ist am Montag, 5. Oktober. Geöffnet ist bis Freitag täglich von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 10. Oktober, von 9 bis 12 Uhr. Von Mitstreitern der Holzmühle Kämmeritz und vom Kinderschutzbund Eisenberg ist der Flohmarkt mit sozialem Zweck wie in den Vorjahren vorbereitet worden. Dank des zuständigen Hausverwalters Frank Hempel kann er im ehemaligen Euronics-Laden im Steinweg 6 abgehalten werden, denn der bisherige Flohmarkt-Standort ist seit Jahresbeginn vermietet und steht somit nicht mehr zur Verfügung.