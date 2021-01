Wieder Mitmach-Aktion für die Hörzeitung im Saale-Holzland

Wasserturmleiter Detlef Poller mit der Hörzeitungsausgabe vom Februar 2020, als noch niemand wusste, was für Zeiten kommen würden.

Auch im Januar organisieren die Mitarbeiter des Jugendzentrums Wasserturm in Eisenberg wieder eine Mitmach-Aktion zur Produktion der Hörzeitung „Holzland hör mal“, die die Einrichtung zusammen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband des SHK produziert.

Eigentlich lesen Schüler aus der Regelschule Eisenberg und dem Förderzentrum Hainspitz die Texte für die Hörzeitung ein: aktuelle Meldungen und Geschichten aus der Region. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen, man muss also neue Wege gehen. Daher sind nun wieder interessierte Freiwillige aufgerufen, bei der Produktion der Hörzeitung zu helfen. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr sei die Mitmach-Aktion ein Erfolg gewesen, meint der Projektverantwortliche Detlef Poller, der den Wasserturm leitet. Es habe viele Anfragen von Privatpersonen gegeben, aber auch von Schülern, die vom Projekt überzeugt sind.

Interessierte können sich per Mail an das Jugendzentrum wenden, auch technische Fragen, wie zum Beispiel nach einem Aufnahmeprogramm, zum Abspeichern als mp3 oder zum Rücksenden der fertigen Aufnahme, würden unter dieser Mailadresse beantwortet. Die Texte, vorwiegend regionale Presseartikel, werden dann an die Freiwilligen verschickt. Ergänzt wird die Hörzeitung durch weitere Beiträge und Rubriken, die vom Team des Wasserturms erstellt werden.

Mail-Kontakt: wasserturm@bildungswerkblitz.de