Wieder Sprengung von Munition: Betreten der Muna streng verboten

Bad Klosterlausnitz. In der Muna ist erneut Munition gefunden worden. Für die Sprengung am Donnerstag, 24. September, wird ab 7 Uhr eine Absperrung eingerichtet.

In der ehemaligen Luft-Muna in Bad Klosterlausnitz ist erneut nicht transportfähige Munition gefunden worden. Hierbei handelt es sich um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, diese müssen vor Ort gesprengt werden.

Der Sprengort liegt östlich des Gewerbegebietes und nördlich der A4. Benachbarte Orte und Firmen im Gewerbe- und Industriepark sind nicht betroffen. Die Firmen müssen ihre Produktionsstätten nicht räumen.

Für die Sprengung am Donnerstag, 24. September, wird ab 7 Uhr eine Absperrung eingerichtet, der Gefahrenbereich muss von allen verlassen werden. Die Munition muss in mehreren Einzelsprengungen zwischen 8.30 und 9 Uhr vernichtet werden.

Bad Klosterlausnitz als zuständige Ordnungsbehörde erinnert in diesem Zusammenhang an das Sperrgebiet der Muna. In den letzten Wochen musste das Ordnungsamt mehrfach Verwarnungen aussprechen, weil sich Personen im Sicherheitsbereich befanden. Zudem musste die Munitionsbergungsfirma aus selben Grund mehrfach ihre Arbeiten einstellen.