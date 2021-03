Eisenberg. Buchhandlung in Eisenberg hat am ersten Tag nach der Lockdown-bedingten Schließzeit volles Haus

„Es wird Zeit“, sagen Bücherfreunde wohl nicht nur in Eisenberg: Am Montag, dem ersten Tag, an dem Buchläden in Thüringen nach der Lockdown-bedingten Schließzeit wieder öffnen durften, hat Buchhändlerin Ina Löbl (links) in ihrem Büchereck in Eisenberg wieder volles Haus.