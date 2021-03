Wieder Stöbern in Eisenberger Bücherregalen

„Es wird Zeit“, sagen Bücherfreunde wohl nicht nur in Eisenberg: Am Montag, dem ersten Tag, an dem Buchläden in Thüringen nach der coronabedingten Schließzeit wieder öffnen durften, hat Buchhändlerin Ina Löbl (links) in ihrem Büchereck in Eisenberg wieder volles Haus. Nach den aktuellen Hygieneauflagen dürfen zeitgleich fünf Kunden in den Laden. Zu Stoßzeiten am Vor- und am Nachmittag war die Zahl immer wieder ausgereizt. Katharina Vogt aus Eisenberg hatte ihr Buch zwar zum Abholen vorbestellt, aber auch sie nutzte die Wiedereröffnung des Buchhandels, um in Regalen zu stöbern und sich von der Fachhändlerin Neues empfehlen zu lassen.