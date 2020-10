Willkommensgruß und Abschiedsfeier in Stadtroda

Die Fenster der Mensa der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda waren weit geöffnet. Etwa 40 Stühle sind in entsprechendem Abstand zueinander und mit Blick auf die Bühne platziert worden. Einen Mund-Nasen-Schutz trugen diejenigen, die sich im Raum bewegten. Wer saß, konnte die Maske abnehmen. Die Musik kam aus der Box und nicht, wie gewohnt, von vor Ort spielenden Musikern.

Dem Covid-19-Virus geschuldet sind gestern an der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda zwei traditionelle Festakte anders als üblich verlaufen: Mit Fokus auf den Infektionsschutz und deshalb auch in deutlich kleinerem Rahmen sind zunächst 21 neue Schüler zur Eröffnung des Schuljahres 2020/2021 an der Fachschule für Agrarwirtschaft begrüßt worden. Danach sind – in einer von der ersten getrennten Feierstunde – die Absolventen des Jahrgangs 2016 verabschiedet worden.

25 von 38 Fachschülern schlossen die Ausbildung in diesem Jahr ab

Von einst 38 Fachschülern aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern, die im Oktober 2016 ihre Weiterbildung in Stadtroda begonnen hatten, konnten 25 ihre Ausbildung in diesem Jahr abschließen: 15 als staatlich geprüfte Betriebswirte im Fachbereich Agrarwirtschaft und zehn als staatlich geprüfte Techniker im Fachbereich Landbau.

Die vier Winterhalbjahre an der Fachschule seien voller Motivation und Wissensdurst gewesen, aber auch nicht immer einfach, sagten die zwei ehemaligen Klassensprecher Maria Russwurm und Torsten Wehner in einer kurzen Rede. Sie kritisierten den Fachlehrermangel und die zeitweisen Versorgungsengpässe mit Essen aus der Kantine. Gleichzeitig formulierten sie den Wunsch, dass diesbezüglich für die nachfolgenden Schüler Lösungen gefunden werden. Aber auch über die schönen Seiten und Zeiten der Lehrjahre wurde gesprochen. Dazu zählten die Absolventen die zahlreichen Exkursionen, die Gemeinschaft, die sich entwickelt habe, sowie die Unterstützung, die sie von ihren Lehrern bekommen hatten – gerade auch in der Prüfungsphase.

Denn ab dem 13. März ist der Unterricht an der Fachschule aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Auch die Prüfungen mussten verschoben und konnten erst am 29. Mai beendet werden, informierte Jens Hoffmann, der Leiter der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda. Die im Juni geplante Zeugnisübergabe fiel ebenfalls ins Wasser. „Ich denke aber, dass es wichtig ist, den Schlusspunkt gemeinsam zu setzen und Sie auch offiziell zu verabschieden“, betonte gestern Peter Ritschel, der Präsident des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Gleichzeitig dankte er allen, die den Raum dekoriert und sich für die Durchführung der Veranstaltung engagiert hatten. Weil die Absolventen ihre Zeugnisse und Ehrungen bereits per Post bekommen hatten, erhielten sie gestern kleine symbolische Anerkennungen für ihre Leistungen.

Mit einem Durchschnitt von 1,2 als staatlich geprüfte Betriebswirtin war Maria Russwurm vom Zuchtzentrum Gleichamberg insgesamt die beste Absolventin. Bester staatlich geprüfter Techniker im Fachbereich Landbau ist Torsten Wehner mit einem Durchschnitt von 2,3.

Unter den Absolventen sind auch drei aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis (SHK). Elisabeth Peterseim (24) wohnt in Jena und arbeitet bei der Gönnatal-agrar eG. Sie sei mit ihrem Abschluss zufrieden und jetzt die rechte Hand des Chefs, sagte sie.

Mit seinem Abschluss an der Stadtrodaer Fachschule ist er im Frühjahr 2020 Abteilungsleiter der Pflanzenproduktion der Agrargenossenschaft Königshofen geworden, sagte Maximilian Lehmann (24) aus Aubitz. Für ihn war der Weg in einem landwirtschaftlichen Beruf vorgezeichnet. „Ich komme aus einem Familienbetrieb mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau“, sagte er.

Landwirtschaft befindet sich in Zeiten des Wandels – auch in Thüringen

Michelle Rächer (22) aus Rudelsdorf gehört ebenfalls zu den Absolventen aus dem SHK. Sie arbeitet bei der Agrargenossenschaft Hermannsfeld und sei derzeit Springer in der Pflanzen- und Tierproduktion. Kürzlich sei sie nach Bayern gezogen.

Was die einen bereits hinter sich haben, steht den anderen in vier Winterhalbjahren noch bevor. „In einer Zeit, in der die Landwirtschaft in Europa, Deutschland und Thüringen vom Wandel betroffen ist“, sagte Peter Ritschel während des ersten Festaktes zu den 21 neuen Schülern der Fachschule. Als Beispiele nannte er den Klimawandel und die gesellschaftliche Kritik an den landwirtschaftlichen Methoden. Ebenso unterliege die Gesellschaft Veränderungen und damit wandeln sich auch die Bedürfnisse der Menschen.

Einen wichtigen Appell richtete Präsident Ritschel zuletzt noch an sein Publikum: „Setzen Sie sich im Schulalltag und auch darüber hinaus für Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung ein. Rechtes Gedankengut und Rassismus haben an dieser Einrichtung keinen Platz. Dafür tragen auch Sie Verantwortung – vom heutigen Tag an.“