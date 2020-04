Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Windspiel erinnert an den Waldspaziergang

„Bei einem Waldspaziergang kann man so manches entdecken und auch mit nach Hause nehmen“, meint Heike Bausch aus Eisenberg. Ob es nun Federn, Moos, kleine Äste, Gräser, Blumen oder ähnliches ist – ganz egal. Um sich auch an anderen Tagen an den schönen Waldspaziergang zu erinnern, lasse sich aus dem gesammelten Material ein schönes Windspiel gestalten. Was man noch dazu benötigt ist Draht, Kordel und Schleifenband, wenn man möchte.

Drei dünne Äste werden zu einem Dreieck mit dem Draht zusammen gebunden. Danach umwickelt man das Dreieck kreuz und quer mit dem Draht, so dass ein Drahtgeflecht entsteht. In dieses Geflecht können nun die gesammelten Kleinigkeiten aus dem Wald befestigt werden. Nun noch einen schönen Platz für das Windspiel suchen und aufhängen.

Haselnussrolle

Dazu benötigt man für den Teig: 300 g Weizenmehl, 2 gestrichene TL Backpulver, 100 g Zucker, 1 Ei, 2 EL Milch, 125 g kalte Butter. Für die Füllung: 200 g gemahlene Haselnusskerne, 100 g Zucker, 1/2 Fläschchen Backöl Bittermandel, 1/2 Eigelb, 1 Eiweiß, 3 bis 4 EL Wasser.

Lecker Haselnussrolle Foto: Heike Bausch

Und so geht's: Die Zutaten für den Teig verkneten und etwas kalt stellen. Alle Utensilien für die Füllung verrühren, so dass eine geschmeidige Masse entsteht. Den Teig rechteckig ausrollen, die Nussmasse darauf streichen, den Teig von der längeren Seite her aufrollen. Ein halbes Eigelb mit einem Esslöffel Milch verrühren und damit die Rolle bestreichen. Im Zickzackmuster ein Zentimeter tief einschneiden. Bei 175 Grad etwa 45 Minuten backen.