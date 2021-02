Der Unimog des städtischen Bauhofs beräumt einen Teil des Marktes in Eisenberg vom Schnee. Foto: Stadt Eisenberg

Winterdienst und Feuerwehr in Eisenberg im Dauereinsatz

Eisenberg. 30 Zentimeter Neuschnee und 10,5 Grad Celsius unter Null haben Anwohner am Rossplatz in Eisenberg am Montagmorgen gemessen. Die Stützpunktfeuerwehr und der Winterdienst der Kreisstadt sind im Dauereinsatz.