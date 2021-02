Wo es im Saale-Holzland die meisten Straftaten gibt

Eisenberg/Hummelshain Ein Blick in den Kriminalitätsatlas zeigt Schwerpunkte des Verbrechens und ruhige Flecken

Eisenberg/Hummelshain. Die Corona-Pandemie schränkt das gesellschaftliche Leben in weiten Teilen ein. Immer wieder ist davon zu lesen, dass dies nicht nur auf den legalen Teil menschlicher Aktivitäten zutrifft, sondern sich bis in gesetzeswidrige Sphären auswirkt. Auch bei der Kriminalität sei aufgrund von Lockdown, Virus-Sorgen und viel Zeit daheim ein gewisser Rückgang zu verzeichnen – zumindest in einigen Bereichen. „Bei den Straftaten im öffentlichen Raum, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger besonders beeinflussen, sind beispielsweise die Körperverletzungen im Auswertezeitraum um rund sieben Prozent rückläufig gewesen, die Raubdelikte sogar um 15 Prozent “, erläuterte beispielsweise der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, erst im Dezember.