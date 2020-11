In Bürgel hat man sich für die nächsten Monate einiges vorgenommen. Darauf lässt zumindest eine Liste bereits angeschobener sowie geplanter Baumaßnahmen schließen, die Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) in der zurückliegenden Einwohnerversammlung vorgestellt hat.

Ein großer Teil der vorgesehenen Projekte umfasst die Unterhaltung von Straßen in der Töpferstadt und den Ortsteilen. Waschnewski erläuterte die Pläne ausführlich. Hier sei man aufseiten der Stadtverwaltung in der Phase der Ausschreibung der Maßnahmen. Ziel sei es, die Auftragsvergaben noch im Dezember zu realisieren.

Straßenkreuzung soll umgestaltet werden

Im Anschluss an die Einwohnerversammlung in Bürgel kamen die Anwesenden im Schützenhaus noch kurz ins Gespräch. Foto: Martin Schöne

Im Ortsteil Beulbar etwa wird ein Abschnitt der Ortsstraße umgestaltet werden. Auf einer Kreuzung nördlich des Am-Vieh-Theaters liegt eine dreieckige Verkehrsinsel zwischen den Fahrspuren. Dort sei eine Stützmauer in schlechtem Zustand. Hier ist ein Teilrückbau der Fahrbahn und der Stützmauer vorgesehen. Der Bereich soll umgestaltet werden – mit neuen Borden, neuem Asphaltbelag, erneuertem Unterbau für Teilflächen sowie eine neue Grünanlage.

Für das Stadtgebiet von Bürgel wurden mehrere Projekte erläutert, So stehe etwa der dritte Bauabschnitt der Ertüchtigung des Kiesweges an. Dabei werden nicht nur die Straßen-Deckschicht und der Unterbau neu aufgebaut, sondern auch Straßenabläufe und der Kanalanschluss hergestellt. Im Bereich des Gewerbegebietes In den Satteln will man sich hingegen den Gehwegen widmen. Straßeninstandsetzungsmaßnahmen sind ebenfalls für den Bürgeler Turnerplatz angedacht.

Straßenbau in den Ortsteilen

Im Ortsteil Gniebsdorf ist ähnliches für einen Abschnitt des Kirchweges in Vorbereitung. Auf circa 350 Quadratmetern Straßenoberfläche soll eine neue Asphaltdecke hergerichtet werden. Für den dritten Bauabschnitt der Ortsstraße im Ortsteil Göritzberg stehen in der Planung nicht nur etwa 130 Quadratmeter neuer Straßendecke, sondern auch die zugehörige Oberflächenentwässerung in dem Dorf im äußersten Nordwesten des Verantwortungsbereiches der Stadt Bürgel. Im Ortsteil Thalbürgel sollen hingegen in der Straße Am Hahn 300 Quadratmeter neuer Deckschicht entstehen.

Diese alte Brücke im Bürgeler Ortsteil Silberthal soll 2021 durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Stadt Bürgel

Ein größeres Vorhaben bezieht sich auf den Brückenersatzneubau über den Silberbach in der Straße Am Wald im Silbertal. Hier sei es gelungen, 150.000 Euro Fördermittel einzuwerben, sodass die Stadt lediglich 25 Prozent der voraussichtlich 200.000 Euro Gesamtkosten tragen müsste. „Wir haben im Oktober die Förderzusage bekommen“, hielt Waschnewski fest. Die alte Brücke verfüge lediglich noch über die Tauglichkeitsnote vier. In der Vergangenheit sei hier schon aus Verkehrssicherheitsgründen eine Tonnagebegrenzung eingerichtet worden.

Andere Aufgabenträger bauen auch

Neben solchen Projekten in Verantwortung der Kommune zählte der Bürgermeister auch geplante Maßnahmen anderer Aufgabenträger auf. Dazu gehört der zweite Bauabschnitt der Bundesstraße 7 in Bürgel im Sommer 2021 – vom Abzweig Kirchplatz bis zum Abzweig Naumburger Straße/Schulstraße. Hier erneuert der ZWE Eisenberg die Trinkwasserleitungen und das Landesamt für Bau und Verkehr die Deckschicht.

Eine Erneuerung der Trinkwasserleitung sei auch in Gniebsdorf vorgesehen. Die Stadtwerke Jena würden im kommenden Jahr in Taupadel die Erdverkabelung erneuern und eine Niederspannungsleitung in Göritzberg verlegen.

Ein umfangreicheres Vorhaben betreffe zudem die Sanierung der Kreisstraße 157 zwischen Rodigast und Taupadel. Das sei mit etwa 700.000 Euro im Investitionsprogramm des Saale-Holzland-Kreises für 2022 gelistet.