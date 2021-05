Wo manuelle Kräfte wirken

Der tägliche Gang in die Rausdorfer Kirche, um oben im Turm die Uhr aufzuziehen, ist irgendwie ganz selbstverständlich. Sowohl für Familie Schlenzig, die sich dieser Aufgabe seit etwa acht Jahren angenommen hat, als auch für die Einwohner von Rausdorf. Tagein, tagaus, schlägt die Glocke zu jeder halben und vollen Stunde und verkündet im Ort die aktuelle Zeit.

Nur dann, wenn die Turmuhr mal nicht funktioniert, wird allen Rausdorfern bewusst, dass manuelle Kräfte die Technik am Laufen halten. Dann werden Schlenzigs gefragt, was los war – meist gar nicht mal kritisch, vielmehr interessiert. Dann fällt aber auch auf, wie wichtig die öffentliche Zeitansage im Dorf zu sein scheint: Da sei schon hin und wieder der Tagesablauf eines Dorfbewohners durcheinandergekommen, wenn die Uhr ausnahmsweise mal nicht im Takt läuft.

Pläne, die Technik zu modernisieren und zu automatisieren gibt es. Noch aber sind sie nicht umgesetzt worden. So bleibt es vorerst beim täglichen Gang den Hügel hinauf zum Gotteshaus. Für Schlenzigs ist das nicht schlimm, sie gehen diesen Weg gern. Gerade in Corona-Zeiten konnte so die Uroma mobilisiert werden, als Motivator ist das ein Jahr und fünf Monate alte Urenkelkind genau das richtige Persönchen.

Schlenzigs übernehmen das Ehrenamt gern, machen keinerlei Aufhebens darum. Das ist gelebter Einsatz für die Allgemeinheit.