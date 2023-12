Wo Menschen in Eisenberg zusammenkommen

Eisenberg Von einer interkulturellen Weihnachtsfeier im Familienzentrum in Eisenberg und warum es einen Ort braucht, an dem jeder willkommen ist.

Ein Weihnachtsbaum und liebevoll verpackte Geschenke stehen bereit. Kaffee wird gereicht und unzählige landestypische Gebäcke zieren die Kaffeetafel beim interkulturellen Weihnachtsfest im Familienzentrum in Eisenberg.

Früher hätten das Familienzentrum viele Senioren besucht, seit Corona habe sich dies jedoch ein wenig geändert, weiß Steffi Friebel vom Verein Ländliche Kerne. Natürlich kämen noch immer ältere Semester vorbei, aber auch viele Familien und junge Mütter mit ihren Kindern seien mittlerweile dabei. Zudem gehe es heute sehr interkulturell zu und viele verschiedene Nationen kommen im Familienzentrum am Eisenberger Steinweg zusammen. So auch zur Weihnachtsfeier.

Gebäck aus aller Welt zur Weihnachtsfeier in Eisenberg

Seit gut fünf Jahren arbeitet Ramona Prüfer im Familienzentrum. Zum Fest hat sie typisch deutsches Gebäck, nämlich Christstollen und Plätzchen mitgebracht und Geschenke für die Gäste vorbereitet. Jeder Gast habe etwas landestypisches beigesteuert und auch bei der Dekoration des Pabstsaals habe das Team vom Familienzentrum am Vormittag tatkräftige Unterstützung bekommen. „Gesprochen wird deutsch“, sagt Ramona Prüfer. Aber auch Hände und Füße würden ab und an zum Einsatz kommen, um sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden.

Seit zwei Jahren sei sie bereits in Deutschland, berichtet eine junge Frau aus dem Irak an der Kaffeetafel. Ihren kleinen Sohn hat sie mitgebracht, die Zwillingstöchter seien noch in der Kita, berichtet sie. Eine andere Frau zeigt auf Gebäck, wie es typisch in Afghanistan zubereitet wird und bietet es zur Verkostung an. Warum die Weihnachtsfeier im Familienzentrum so wichtig sei? „Damit wir alle an einem Tisch sitzen“, sagt Ramona Prüfer. Auch im kommenden Jahr wolle man interkulturelles Miteinander weiterhin im Fokus behalten. „Es wird gebraucht in Eisenberg“, sagt Ramona Prüfer. Geschaffen werde so ein Anlaufpunkt auch für Erwachsene.