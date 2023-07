Wohnpark für Senioren in Bürgel nimmt Gestalt an

Bürgel. In Bürgel schreitet der Bau einer Wohnanlage für Senioren fort. Ein Rück- und Ausblick mit Inhaberin Henrike Köber.

Seit dem Spatenstich im Jahr 2020 hat sich auf dem gut zwei Hektar großen Gelände von Henrike Köber „In den Satteln“ in Bürgel einiges getan. Der hier entstehende Wohnpark für Senioren hat Form angenommen. Lediglich ein Bungalow sei aktuell noch frei, lässt die Unternehmerin wissen. Aktuell werden die Außenanlagen gemacht, zudem seien auch im Haupthaus aufgrund eines Wasserschadens derzeit fünf Apartments gesperrt, in denen erneut Arbeiten notwendig seien. „Es ist ein Herzensprojekt“, sag sie. Die Bungalows seien mittlerweile sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bis auf einen fertig, der Bau von den dazugehörigen Stellplätzen und Terrassen sei ebenfalls abgeschlossen. Auch ein Park soll in Zukunft auf dem Gelände noch angelegt werden.

Laut Plan könnten bis zu 27 Bungalows für altersgerechtes Wohnen entstehen, vorerst sei mit den derzeitigen neun Bungalows jedoch Schluss, sagt die Chefin. Auch fünf Mitarbeiter habe sie in den letzten zwei Jahren nach und nach hinzugewonnen. Besonders mit Blick auf den Fachkräftemangel sei die Suche nach neuem Personal oftmals nicht einfach, meint Henrike Köber. Mit den durch den Wasserschaden bedingten Arbeiten im Haupthaus wolle man bis Herbst fertig sein, hier würden einige Seniorinnen und Senioren bereits auf ihre Wohnungen warten.

Wie alles begann

Die Bungalows im Wohnpark für Senioren in Bürgel sind bis auf einen, mittlerweile bezogen. Foto: Julia Grünler

Im November 2013 habe alles mit einem Zettel im Stadtrat begonnen, als sie ihr Vorhaben vorstellte, erinnert sie sich. „Und irgendwann steht man da und hat elf Häuser gebaut“, sagt sie. Neben den kleinen und großen Problemen im Baualltag, sei ihr Wohnpark-Projekt besonders durch Ukraine-Krieg und Corona Pandemie zur Herausforderung geworden. Die Finanzierung stehe seit 2018, doch die Baupreise seien mittlerweile in die Höhe geschossen. Auch mit Lieferengpässen habe man zu kämpfen gehabt, so habe es zum Beispiel eine Zeit lang keine Abwasserrohre gegeben. 2021 habe sie Unmengen Pflaster gekauft. Mit Blick auf die heutigen Preise, sei es richtig gewesen, langfristig im Voraus zu kaufen. Aber auch Diebstähle habe es während der Bauzeit gegeben. Insgesamt schätzt Henrike Köber den Verlust durch Diebstähle auf gut 100.000 Euro.

Bis die Außenanlagen fertig seien, dauere es vermutlich noch etwa zwei Jahre, so die Inhaberin. Neben dem Park, der auf dem Gelände an den Satteln noch angelegt werden soll, seien am Haupthaus zudem Terrassen und Gärten geplant. Auch vor dem Haupthaus wird aktuell gepflastert. Hier entstehe der Dorfplatz, sagt Henrike Köber lachend. Generell strebe sie mit dem Bau der Wohnanlage eine Art Dorfcharakter an.

Zufrieden mit der Entscheidung

Vor etwa einem Jahr waren die ersten Mieter in den neuen Wohnpark für Senioren gezogen. Weitere folgten. „Wir fühlen uns hier wirklich wohl und gut aufgehoben. Ich bin der Meinung es war die richtige Entscheidung“, sagt Gerhard Wenzel am Esstisch in der zum Wohnzimmer offen gestalteten Küche. „Das Konzept hat mir gefallen. Wir sind hier rundum glücklich“, pflichtet Regina Wenzel bei. Gemeinsam lebt das Ehepaar seit Anfang März in einem der neuen Bungalows. 1992 seien sie einst weggezogen aus Bürgel, nun habe sich der Kreis geschlossen.

Sie selbst komme aus der Pflegebranche. Den 1994 gegründeten Pflegedienst habe sie von ihren Eltern übernommen, 1999 sei die Wohnanlage am Steingraben in Bürgel gebaut und 2000 eröffnet worden. Für Henrike Köber sei das Familienunternehmen schon immer ein zweites Zuhause gewesen, erzählt sie. „Man braucht gute Ratgeber um einen herum“, so die Unternehmerin und Mutter dreier Kinder zudem mit Blick auf ihr Bau-Projekt.

https://www.otz.de/regionen/eisenberg/erste-mieter-beziehen-neuen-senioren-wohnpark-in-buergel-id235908207.html