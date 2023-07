„Woodland Award“ zum dritten Mal in Hermsdorf verliehen

Hermsdorf. Holzlandgymnasium geht mit Preisverleihung in die Ferien.

Ein besonderer Preis für herausragende Leistungen, die weit über das normale Maß hinaus gehen – das ist der Woodland Award am Holzlandgymnasium Hermsdorf. Der Preis kann für eine einzelne Leistung vergeben werden, wie etwa zur erstmaligen Verleihung vor zwei Jahren, als ein Schüler in Eigenregie die Website der Schule neu gestaltete, oder für länger andauernde Verdienste für die Schule. Für das Schuljahr 2022/23 wurde am Freitagmorgen zur abschließenden Schulversammlung vor den Ferien die Abiturientin Isa Richter mit dem Woodland Award ausgezeichnet. Die 18-Jährige habe sich nicht nur in ihrer zwei Jahre andauernden Zeit als Schülersprecherin um das Gymnasium verdient gemacht, sondern sei auch in Wettbewerben der MINT-Fächer hervorgestochen sowie durch ihre musikalischen Leistungen in Chor und Vokal-Ensemble, heißt es in der Begründung der Auszeichnung. Träger des Preises ist der Tridelta Campus sowie der Förderverein der Schule. Dementsprechend überreichten Geschäftsstellenleiterin Janina Kühn und Fördervereinsvorsitzender Andreas Häusler den Award. Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro möchte Isa Richter für Entspannung im Sommerurlaub nutzen, bevor sie im Herbst mit dem Pharmazie-Studium beginnt.

Schulleiter Thomas Löffler vergab außerdem je einen Preis pro Klasse, vorgeschlagen von der jeweiligen Klassenlehrerin. Auch hier gehe es nicht zwangsläufig um die besten Noten, sondern auch um andere Verdienste, für die es zum Schuljahresabschluss ein Buch gab. Zudem gab er bekannt, dass die ukrainische Lehrerin Julia Zhadko, die Deutsch als Zweitsprache am Gymnasium unterrichtete, zurück in ihre Heimat gehen und sich Karola Winkler und Sabine Hennig in den Ruhestand verabschieden würden. Allerdings blieben beide Lehrerinnen noch als Gastlehrerinnen im kommenden Schuljahr dem Gymnasium erhalten. Angesichts der Personalsituation sei das auch nötig. Es komme im Schuljahr 2023/24 keine Lehrkraft zum Kollegium hinzu, erklärt Löffler. Man könne derzeit den Gesamtunterricht jedoch noch abdecken, sagt er.

Die Schülerinnen und Schüler verabschiedete Löffler in die Ferien mit den Worten „denkt nicht zu viel an die Schule“. Wiedersehen werde man sich im Schulverband am 21. August, pünktlich um 7.20 Uhr, wenn auch 45 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler das Gymnasium besuchen werden.