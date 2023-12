Worauf es ankommt

In den letzten Wochen gab es bei unseren Heimatrundfunksendern immer wieder die Frage: Was gehört bei Ihnen zum Weihnachtsfest? Was ist ihnen besonders wichtig oder was darf nicht fehlen? Neben diversen Weihnachtsbräuchen standen ansonsten die Familie, Gesundheit und Frieden ganz hoch im Kurs. Schnee gehört schon seit längerem nicht mehr unbedingt dazu. Ebenso wenig wie die materiellen Geschenke. Vielleicht weil die Erfahrung weißer Weihnachten in den letzten Jahren nicht sonderlich optimistisch stimmt.

Saale-Holzland. Doch auch die gefüllten Kirchen zu den Christvespern und Krippenspielen machen deutlich, dass es noch etwas anderes außer Gänsebraten und Tannenbaum zum Weihnachtsfest braucht. In diesem Jahr begehen wir die Geburtsstunde des Krippenspieles bereits zum Achthundertsten mal! Während Tröbnitz also im September sein 800. Bestehen feierte blicken wir am 24. Dezember auf 800 Jahre Krippenspiel zurück. 1223 führte Franz von Assisi zum ersten Mal ein Krippenspiel in einer kleinen Kirche in der italienischen Provinz Umbrien auf. Kurz vorher hatte besagter Franz seinen „Franziskanerorden“ gegründet.

Sein Krippenspiel ist wie folgt überliefert: „Die Brüder statten die Höhle mit Heu und Stroh aus. Ein Freund lässt einen Ochsen und einen Esel herbeiführen. Schafe kommen dazu. Als die Nacht sich über das Tal legt, gesellt sich ein junges Paar mit einem Neugeborenen in die Mitte der Feiernden. Die Weihnachtsbotschaft bewegt die Anwesenden mit nie erlebter Ergriffenheit. Die Mitternachtsfeier spricht alle Sinne der Brüder und Talbewohnenden an: Ihre Nasen können das Stroh und die Tiere riechen, ihre Ohren das Blöken der Schafe hören und ihre Augen die Liebe Gottes sehen, der sich als schutzloses und verletzliches Kind in menschliche Arme gelegt hat.“

Die Zuschauer waren damals die einfachen Menschen aus der ländlichen Region. Sie lagen Bruder Franz besonders am Herzen. Als Sohn eines reichen Tuchmachers war er in Wohlstand und Reichtum aufgewachsen. Doch das erfüllte ihn nicht. Nach einer persönlichen Gottesbegegnung legte er seine kostbaren Kleider ab. Von da an führte er ein Leben in Armut.

Er zog durch die Lande, um den armen und kranken Menschen zu helfen. Auch sein erstes Krippenspiel hatte zum Ziel, die Weihnachtsfreude insbesondere den Menschen zu bringen, die es besonders schwer hatten. Möge diese Freude, die von der Krippe ausgeht, auch in ihren Familien und Häusern die Grundlage für ein besinnliches Weihnachtsfest sein.

Friedbert Reinert