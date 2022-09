Wort zum Sonntag: Geknickt und ausgebrannt

Sinnkrisen sind uralt

Geknickt und ausgebrannt – ein Mensch, der so lebt, lebt nicht gut. Dabei geht es uns doch gut, sagen einige. Doch ist das so?

Nehmen Sie wahr, wie es Ihren Mitmenschen geht? Traurigkeit, innere und äußere Not sind näher als wir denken, hinter der nächsten Wohnungswand, nebenan am Arbeitsplatz oder in der Schulbank. Vielleicht bin ich ja selbst betroffen. Ich spüre es am besten, wie es mir geht. Gründe für mein Befinden gibt es viele. Manchmal kann ich sie nicht beschreiben. Die Worte fehlen. Für dieses geknickte und ausgebrannte Leben haben wir heute eine Reihe von Bezeichnungen. Wir hören von Depressionen, Burn-Out-Syndromen, Sinnkrisen in vielfältigen Schattierungen und Übergängen. Psychologen, Seelsorger und Ärzte sind mit ihnen beschäftigt, und wie es aussieht sind immer mehr Menschen betroffen.

Dieser Zustand ist allerdings nicht allein in unserer Zeit zu finden. Er muss uralt sein. Schon vor 2500 Jahren schreibt der Prophet Jesaja: „Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“ Jes. 42, 3

Geknickte und Ausgebrannte hat es wohl damals schon gegeben. Jesajas Wort war zunächst an ein ganzes Volk gerichtet, das sich nach der Erfahrung einer Kriegsniederlage und jahrzehntelanger Deportation großer Teile der Bevölkerung neu sammeln musste. Gott sollte dabei Kraft und Halt in der Neuorientierung werden.

Jesajas Wort ist für mich darüber hinaus ein Trostwort an jeden Einzelnen, der diese Dinge in seinem Leben durchmachen muss. Es sagt uns, dass Gott sich derer annimmt, die geknickt, ausgebrannt, müde und belastet sind, dass er ihr Befinden wahrnimmt und sich darum kümmert. Ich als Christ habe in Jesus Christus meinen Bezug zu Gott. In Jesus, der sich den Mühseligen und Beladenen in besonderer Weise zuwendet, habe ich selbst immer wieder Trost gefunden, wenn es Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich geknickt und ausgebrannt war.