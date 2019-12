Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: Allzeit bereit

Schon dritter Advent, zwei Drittel der Vorweihnachtszeit also geschafft und mancherorts schon ein erleichtertes „Schöne Weihnachtstage noch“ beim Verabschieden. Jedes Mal nehme ich mir vor, dass der Dezember weniger stressig und mehr gemütlich sein soll, jedes Mal klappt es leider nur bedingt.

Es ist einfach zu viel vorzubereiten. Vorbereiten ist ja auch etwas schönes. Da steigt trotz aller Emsigkeit schon die Vorfreude, wenn man an all die Lieben denkt, für die man sich müht. Und doch ist es manchmal einfach zu viel. Zu viele Termine, zu viel Schokolade und Glühwein und zu viel immer-dieselben-Lieder.

Ausgerechnet zum dritten Advent heißt der Wochenspruch nun „Bereitet dem Herrn den Weg“. Als ob wir nicht schon alle Hände voll zu tun hätten mit Vorbereiten. Nun auch noch dem Herrn einen Weg bereiten? Leider keine Zeit. Echt nicht? Zum Glück ist es nicht besonders schwer oder aufwendig, dem Herrn einen Weg zu bereiten und sich also für sein Kommen bereit machen. Es ist eher, wie wenn ich einen Anruf oder eine Nachricht erwarte. Solange mein Handy in der Tasche nicht aus ist, bin ich jederzeit bereit.

Ich muss für Gott keine großartigen Dinge vorbereiten und nicht viel Geld oder Zeit investieren. Aber gelegentlich muss ich halt nachsehen, ob ich empfangsbereit bin. Es wäre ja ärgerlich, wenn Gott zu mir durchdringen will, aber der Akku leer ist. Am besten geht das mit einem Stoßgebet und zwar nicht nur in Notfällen, sondern immer mal zwischendurch. Einfach um in Kontakt zu bleiben.

Paul Gerhardt sagt es in einem Adventslied so: „Ihr dürft euch nicht bemühen noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst.“ So ist man, wie die Pfadfinder, „allzeit bereit“, das heißt auf Gott und sein Kommen eingestellt.