Wort zum Wochenende: Der alternative Antrieb

Das Nachdenken über alternative Antriebe begegnet uns in letzter Zeit öfter. Ich bin kein Ingenieur und kenne mich mit den technischen Aspekten zu wenig aus, als dass ich mir anmaßen würde, an dieser Stelle irgendetwas über Maschinen zu schreiben.

Als Christ kommen mir beim Nachdenken über alternative Antriebe ganz andere Fragen in den Sinn, an die ein Fahrzeugbauer vielleicht gar nicht denkt. Zum Beispiel, ob es sowas wie einen alternativen Antrieb auch für uns und unser Leben gibt? Was treibt uns eigentlich an? Verlassen wir uns auf herkömmliche Antriebe wie Karriere, Geld, Luxusgüter, gute Beziehungen, Kultur, schöne Urlaube, Hobbys und noch so viele andere Dinge, die unser Leben vermeintlich in Bewegung halten?

Das alles sind Dinge, die ihre Reize ausüben und nur zu schnell verlassen wir uns auf sie. Doch bringen sie wirklich unser Leben voran? Gibt es vielleicht doch noch einen alternativen Antrieb? Letzte Woche begleitete mich ein Bibelspruch, der am vergangenen Sonntag im Gottesdienst gelesen wurde: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“ (Römerbrief 8,14). Es scheint also tatsächlich diesen alternativen Antrieb in der Lebensgestaltung zu geben, den so mancher noch nicht für sich entdeckt und erschlossen hat. Die Bibel lädt uns ein, diesen Antrieb auszuprobieren.