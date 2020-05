Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: Ein guter Freund

Freundschaften sind etwas wunderbares und lebensnotwendiges. In schweren und in leichten Zeiten tut es gut, wenn es Freunde gibt, die zu einem stehen, zuhören, mit humorvollen Kommentaren den eigenen Gedankenkreisen eine andere Richtung geben oder das Bedrohliche nehmen.

Freundschaften müssen gepflegt werden und das ist immer wieder anders. Manche Freunde sieht man ganz regelmäßig und der Austausch geht bis in die alltäglichsten Details. Manche sieht und spricht man alle Monate mal, oder gar Jahre – und macht dann die Erfahrung, dass das Zusammentreffen trotz der langen Pause und all der Veränderungen wie immer ist. Man knüpft sofort an eine gemeinsame Vergangenheit, an gemeinsame Wurzeln, an. Guten, echten Freunden kann man tiefen Schmerz und juchzende Freude zumuten.

Morgen trägt der Sonntag in unserem nachösterlichen Festtagskreis den Namen Rogate. Auf Deutsch heißt das übersetzt: betet. Beten kann man erst einmal ganz schlicht als „mit Gott sprechen“ definieren. Aber das ist ja viel zu technisch. Beten ist so viel mehr. Beten heißt, ich pflege die Freundschaft zu einem, der mich schon so lange begleitet, mit dem ich eine gemeinsame Vergangenheit teile und feste Wurzeln.

Die Freundschaft zu Gott pflegen kann mich im Gebet mit demselben warmen und wohligen Gefühl erfüllen, als würde ich mit einem guten Freund sprechen. Manchmal, nachdem wir einander ewig nicht gehört haben. Und dann ist es doch gleich wieder ganz vertraut. Ich kann mit ihm aber auch ganz wunderbar den Alltag verplaudern. Und er versteht es auch, wenn ich schweige, trotzig, hilflos oder um Worte ringend.

Ja, auch diese Freundschaft zu Gott kann und will etwas notwendiges, notwendendes sein. Er ist da – welch wunderbares Geschenk!

Da fällt mir ein: So ein Sonntag ist ein perfekter Tag, um Freundschaften zu pflegen. Die zu Gott und die zu denen, die ich einfach anrufen oder anschreiben könnte. Und so groß ist der Unterschied nicht. Einfach mal machen, es wird gut. Ganz sicher.