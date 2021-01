Wünsche für 2021 nach Eisenberger Art

Eisenberg. Die Eisenberger Glücksfee ist am Wochenende nach dem Jahreswechsel wieder unterwegs gewesen in den Straßen und Gassen der Kreisstadt - wie zum Start in jedes neue Jahr.

An Briefkästen, Schaufenster, sogar an Papierkörben hat sie A4-große Zettel ausgehängt mit der Aufforderung: "Nimm Dir, was Du für 2021 brauchst." Gesundbleiben und Zusammenhalten sind für das neue Jahr gewünscht, in dem die seit dem alten Jahr grassierende Corona-Pandemie mit steigenden Infektions- und Todeszahlen auch im Saale-Holzland noch längst nicht vorbei ist.

Der untere Rand der Wunschzettel für 2021 ist unterteilt in Streifen, die sich jeder, der vorbeikommt, abreißen und als Wegbegleiter für das neue Jahr mitnehmen kann. Hoffnungen auf eigentlich Alltägliches, das wegen der Pandemie mit Abstandsregeln und Schutzmasken nicht stattfinden kann wie Küsse und Umarmungen, Partys und Fasching oder auch der Lippenstift, den hinter den Masken derzeit niemand sieht.