Wunschzettel statt Direktausleihe in der Bibliothek Stadtroda

Stadtroda. Pandemiebedingt arbeitet die Stadtbibliothek von Stadtroda wieder kontaktlos. Es bestehen bis auf Weiteres keine Rückgabepflichten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist in der Stadtbibliothek Stadtroda derzeit keine Direktausleihe möglich. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Es werde aber die Möglichkeit geboten, Ausleihwünsche zu notieren – zum Beispiel: drei Krimis, ein historischer Roman oder ganz konkrete Buchwünsche – und diese zusammen mit Vor- und Zunamen sowie einer Telefonnummer in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten der Bibliothek (am Zaun gegenüber der zweiten Kindergartentreppe) zu stecken oder die Wünsche per E-Mail zu senden an: bibliothek@stadtroda.de.

Alle Bestellungen, die bis Freitag eingehen, können am Montag der Folgewoche zwischen 12 und 16 Uhr oder nach telefonischer Absprache (montags unter Telefon 036428/616 85) kontaktlos in der Bibliothek abgeholt werden.

Die gelesenen Bücher können montags in den dafür vorgesehenen Kisten im Vorraum der Bibliothek zurückgegeben werden. Es bestehen jedoch bis auf Weiteres keine Rückgabepflichten.