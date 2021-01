Zahl der Grundschüler an Saale-Holzland-Schulen sinkt

Die Zahl der Schüler bleibt an der Tälerschule in Ottendorf bis zum Schuljahr 2026/27 relativ konstant.

Die demografische Entwicklung könnte laut den Schülerprognosezahlen des Schulverwaltungsamtes des Saale-Holzland-Kreises an einigen Grundschulstandorten Spuren hinterlassen. So spiegelt sich der Geburtenrückgang in den folgenden Jahren in der Gesamtzahl der Grundschüler wider. Die sinkt von derzeit 2.862 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/21) bis zum Jahr 2026/27 auf nur noch 2.563, was laut der Prognose einem Rückgang von 299 Grundschülern entspricht.

Schulstandorte unterschiedlich betroffen

Dabei könnten die Schulstandorte unterschiedlich von der Entwicklung betroffen sein. Beispiel Hermsdorf: Während die „Friedensschule“ mit 196 Schülern auch ohne Gastschüler bis 2026/27 auf einem gleichen Niveau bleiben könnte, droht an der Grundschule „In der Waldsiedlung“ ein Verlust von über 20 auf nur noch 129 Schüler. In Eisenberg hingegen würden die Zahlen laut der Prognose an beiden Grundschulstandorten nach oben klettern. Einschließlich der zu erwartenden Erstklässler aus Hainspitz und Petersberg könnten die Schülerzahlen an der Grundschule „Martin Luther“ bis zum Schuljahr 2026/ 27 von derzeit 173 auf 207 Schüler klettern, die Grundschule „Herzog Christian“ würde einen Zuwachs um 15 auf dann 165 Schüler erfahren.

Eine stabile Entwicklung erwartet man bis 2026/27 an den Standorten Golmsdorf (124), Milda (76), Tröbnitz (142) sowie der „Altstadtschule“ in Kahla. Leichte Verluste zwischen 10 bis 20 Schülern zeichnen sich an den Standorten Stadtroda (GS „Milo Barus“), der Ottendorfer Tälerschule, der Grundschule in Schkölen, an der Gemeinschaftsschule Bürgel und in Crossen ab.

Zuwachs in Orlamünde

Heftige Verluste sind hingegen an der Grundschule „Im Saaletal“ Camburg (-57 Schüler), der Königshofener Grundschule (-49 Schüler) oder der Friedensschule in Kahla (-34 Schüler) denkbar. An den Standorten Schlöben, Rothenstein oder Stiebritz sinken die Schülerzahlen ebenfalls, hier ist aber nicht absehbar, inwieweit die Verluste durch Gastschüler aus Jena oder anderen Regionen ausgeglichen werden. Klarer Favorit ist Orlamünde: Hier rechnet man bis 2026/27 mit über 20 Schülerinnen und Schülern zusätzlich.