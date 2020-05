Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Kinder in Notbetreuung im Saale-Holzland nimmt zu

Die Zahl der Kinder in Notbetreuung hat sich im Saale-Holzland-Kreis auch in dieser Woche weiter erhöht. An den Schulen des Landkreises sind aktuell mehr als 360 Kinder zur Notbetreuung gemeldet; in der Vorwoche waren es 265.

Der größte Teil – rund 300 Schüler – entfällt weiterhin auf die Grundschulen. Die Regelschulen betreuen 20 Kinder, die Gemeinschaftsschule in Bürgel 22 Kinder. Bei den Gymnasien und Förderzentren liegt die Zahl der betreuten Kinder im einstelligen Bereich.

In den Kindertagesstätten sind (Stand 30. April) 717 Kinder in der Notbetreuung gewesen, dazu kamen 18 Kinder in der Tagespflege. Im Vergleich zur Vorwoche waren das rund 100 Kinder mehr.