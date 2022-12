Zahnärzte laufen wieder mit im Eisenberger Mühltal

Eisenberg. Neuauflage beim Jubiläum. Am 19. März steigt der 50. Lauf im Eisenberger Mühltal. Warum es jetzt wieder eine Sonderwertung geben kann

Beim 50. Eisenberger Mühltallauf am 19. März 2023 werden wieder Thüringer Zahnärzte mitlaufen. „Wir sind sehr froh, mit Robert Stemmler einen kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner vor Ort gefunden zu haben. Er war von der Idee sofort angetan“, sagte Günther Stierand, Vorsitzender des Mühltallaufvereins Eisenberg.

Zahnarzt Robert Stemmler aus Eisenberg ist selbst aktiver Leichtathlet.

Die Sonderwertung im Rahmen des Traditionslaufes gab es bereits über einige Jahre. Hannes Wolf aus Eisenberg war einer der Initiatoren. „Doch dann schlief das Interesse der Zahnärzte ein. Wir hatten zum Schluss nur noch fünf oder sechs Zahnärztinnen und Zahnärzte, die mitgelaufen sind. Da haben wir uns darauf verständigt, die Zahnärzte-Wertung wieder herauszunehmen. Die Zahl der Läufer war einfach zu gering“, sagte Stierand.

Jetzt gibt es eine Neuauflage. Stierand und Stemmler rechnen im März kommenden Jahres mit bis zu 35 Teilnehmern aus dieser Berufsgruppe. „Robert will in der Zahnärzte-Zeitung für unseren Lauf werben. Ich bin überzeugt, dass er viele Frauen und Männer zum Mitlaufen ermuntern wird.“

Zum Jubiläumslauf im Mühltal haben sich Stierand & Co. weitere Überraschungen überlegt.

Jeder Sportler, der sich für eine der drei Laufstrecken anmeldet, bekommt als Erinnerung einen grünen Schlauch-Schal, der bedruckt ist mit der Aufschrift „50. Eisenberger Mühltallauf“.

500 Stück sind bestellt. „Diese modischen Schals, die als Halswärmer dienen, werden von den Läufern gern getragen, vor allem in der kälteren Jahreszeit. Als Erinnerung an unseren 50. Lauf ist das eine tolle Sache, die nicht irgendwo in Schrank oder Schublade verschwindet“, sagte Stierand.

Am Vorabend des 50. Eisenberger Mühltallaufes sollen alle Sponsoren, Gönner und Partner des Laufes zu einem Dankeschön-Abend in die Räume der Jugendherberge „Froschmühle“ eingeladen werden.

Zum 40. Lauf im Jahr 2011 gab es eine Festveranstaltung in der benachbarten Naupoldsmühle. Damals wurden einige ehemalige Gesamtsieger begrüßt. Sie trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Eisenberg ein.

Eigentlich sollte der 50. Lauf schon im März 2021 über die Bühne gehen. Doch die Pandemie machte dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Der Lauf musste sowohl im Frühjahr 2020 als auch 2021 abgesagt werden. „Wir waren damals eine der ersten, die es mit der Absage einer Veranstaltung erwischte. Ich kann mich noch gut erinnern an die Woche vor dem geplanten Lauf. Wir hatten alles vorbereitet. Dann kam für uns das kurzfristige Aus“, sagte Stierand.