Zahnärztin Karin Warlich feiert Praxisjubiläum in Schkölen

Schkölen. 63-Jährige will als einzige Zahnärztin in Schkölen aber noch nicht aufhören.

Seit dem 1. April 1991 praktiziert Karin Warlich als Zahnärztin in Schkölen, aufhören will sie nicht. „Wir alle lieben unsere Praxis und so alt bin ich nun auch wieder nicht“, sagt die 63-Jährige. Gemeinsam habe das Team die Umstrukturierung im Gesundheitssystem nach der Wende, den Umbau der Praxis und persönliche Meilensteine gemeistert. Als einzige Zahnärztin in Schkölen trage sie Verantwortung – und habe gut zu tun. Zum Jubiläum gab es von Martina Ehlers-Tomancová (vorn) einen Blumenstrauß.