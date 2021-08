Zeitzgrundfest am 28. und 29. August in drei Mühlen

Bollberg/Schleifreisen. Holzkünstler, Kutschenausstellung und viel Musik im Zeitzgrund.

Wer wissen möchte, welches Tier Holzbildhauer und Kettensägenkünstler Martin Reichmann aus Friedebach (Saale-Orla-Kreis) hier mit der Kettensäge aus Holz entstehen lässt, der wird die Antwort darauf beim Zeitzgrundfest am 28. und 29. August erhalten. Zum gemeinsamen Fest mit einem bunten Programm laden an beiden Tagen ab 10 Uhr ein Uwe Mesletzky vom Naturhof Papiermühle, Stephanie Diener vom Reiterhof Janismühle sowie Jens Adomat vom Brauereigasthof Ziegenmühle. In der Papiermühle ist der Holzschnitzkünstler zu Gast und es wird allerlei alte Handwerkskunst präsentiert. In der Janismühle ist eine Kutschenausstellung zu besichtigen, Sonntag ist auch ein Showprogramm geplant. Die Ziegenmühle lädt ein am 28. August zu einer Bierdeckel-Tauschbörse und am 29. August zum Frühschoppen mit dem großen Tanzorchester BTU Hermsdorf.