Zenner ehemaliger Awo-Mitarbeiter in Eisenberg

Eisenberg. Neuer Vorstand in Eisenberg baut auf Erfahrung des früheren Mitarbeiters

Der Beisitzer Peter Zenner im neugewählten Vorstand des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist ehemaliger Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt. Das hat der neue Kreisvorsitzende Martin Bierbrauer klargestellt. Aktuell sei Zenner nicht mehr bei der Awo beschäftigt, sonst hätte er nicht in den Vorstand gewählt werden dürfen, so Bierbrauer. Durch seine einstige Tätigkeit unter dem Dach des Sozialverbandes und seine langjährige ehrenamtliche Mitgliedschaft bei der Awo sei Zenner ein kompetenter Mitstreiter im neuen Kreisvorstand, so der Kreisvorsitzende.