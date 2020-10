Zentralheizung und Warmwasser werden abgestellt

In der Richard-Wagner-Straße werden die Schächte vor den Wohnhäusern wieder geschlossen. Die neuen Leitungen für die zentrale Versorgung mit Fernwärme und Heißwasser sind gelegt. Im Oktober soll die erneuerte Fernwärmetrasse schrittweise in den einzelnen Wohnquartieren an das zentrale Versorgungsnetz des BHE - Bioheizkraftwerk Eisenberg angebunden werden. Das geht einher mit zeitweiligen Unterbrechungen für die angeschlossenen Einwohner.

„Während des Anschlusses der Häuser im Erneuerungsgebiet muss die Fernwärme außer Betrieb genommen werden“, erläutert der BHE-Geschäftsführer Jan Fuhrberg-Baumann. Das bedeutet: In der Nacht vor den Baumaßnahmen wird die Fernwärme einschließlich Warmwasser abgeschaltet und nach Bauende wieder angeschaltet. Betroffen davon sind nicht nur Wohnhäuser sondern auch öffentliche Einrichtungen. Die zentrale Versorgung der Martin-Luther-Grundschule wird wie für das gesamte Karree mit der Richard-Wagner-Straße, der Wiesenstraße 19 und 21 und dem Gartenweg 11 mehrfach unterbrochen: Bereits vom 6. Oktober 0 Uhr bis 7. Oktober 18 Uhr und vom 19. Oktober 0 Uhr bis 20. Oktober 18 Uhr. An mehreren Häusern am Jahnplatz, in der Carl-von Ossietzky-Straße, in der Goethestraße, der Klosterlausnitzer und in der Ludwig-Jahn-Straße wird die Versorgung vom 12. Oktober 0 Uhr bis zum 13. Oktober 18 Uhr und vom 19. Oktober 0 Uhr bis 20. Oktober 18 Uhr unterbrochen.

Außerdem werde es am 22. Oktober in der Zeit von 0 bis 18 Uhr zu einer General-Unterbrechnung für alle etwa 2000 Abnehmer in der Kreisstadt kommen, kündigt Fuhrberg-Baumann an. Eigentlich sollte die Sanierung des letzten Abschnitts der Fernwärmetrasse mit Beginn der Heizperiode komplett abgeschlossen sein. Die Unterbrechungen in der Versorgung waren ursprünglich für August geplant. „Wegen der Corona-Pandemie konnten die Bauarbeiten erst mit mehreren Wochen Verspätung beginnen“, so der BHE-Chef. Der Bauabschluss ist nun auf Ende November avisiert.