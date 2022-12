Zimmerbrand in Stadtroda

Stadtroda. Verwandter des Hauseigentümers konnte das Feuer am Montagabend selbst löschen.

Zu einem Zimmerbrand sind am Montagabend die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Stadtroda gerufen worden. In einem Einfamilienhaus am Lohmberg hatte es in einem Zimmer in der oberen Etage, das gerade zu einem Bad ausgebaut wird, gebrannt.

Ein Verwandter des Hauseigentümers, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der unteren Etage des 1906 erbauten Hauses aufhielt, hatte das Feuer festgestellt und mit einem gefüllten Wassereimer selbst löschen können. Die Kameraden der Feuerwehr waren aufgrund ihrer Ortskenntnis schnell vor Ort. „Wir wussten um die engen Stellen am Lohmberg und die nicht ganz einfache Zufahrt in die Straße. Deshalb waren wir nicht gleich mit allen Einsatzfahrzeugen vor das Haus gefahren. Zwei Fahrzeuge hatten wir in der Nachbarschaft abgestellt“, sagte Einsatzleiter Daniel Wittig von der Stadtrodaer Wehr.

Der Verwandte des Hauseigentümers, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufhielt, konnte das Feuer selbst löschen. Foto: Jens Henning

Als die Kameraden eintrafen, war das Feuer bereits aus. Es qualmte aber stark. Deshalb kam ein Überdrucklüfter zum Einsatz, um das angrenzende Treppenhaus und das betroffene Zimmer vom Rauch frei zu bekommen. Warum es kurz vor 18 Uhr in dem Zimmer brannte und deshalb die Alarmierung der Kameraden über die Sirenen in der Stadt erfolgte, ist unklar. Möglicherweise hatte sich in dem Zimmer Malervlies entzündet. Nach dem Ende des Feuerwehreinsatzes wurde noch ein Rettungswagen angefordert, um den Mann, der den Brand löschte, auf mögliche Atemwegsbeschwerden zu kontrollieren.„Diesen Punkt darf man nicht unterschätzen. Der Mann sagte zwar, dass er sich okay fühlte. Ich will aber kein Risiko eingehen. Deshalb haben wir auch die medizinische Hilfe angefordert“, sagte Daniel Wittig.