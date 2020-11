Zoom-App zum Abgeordneten für den Saale-Holzland-Kreis Gleichmann

Seine Bürgersprechstunde hält der Landtagsabgeordnete der Linken, Markus Gleichmann, jetzt auch digital. Die aktuellen Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie betreffen auch seine Arbeit. Markus Gleichmann bietet nun wöchentlich eine Stunde online an. „Meine Wahlkreisbüros in Hermsdorf und Kahla stehen auch weiterhin für Absprachen nach Terminvereinbarung offen. Mit dem zusätzlichen Angebot einer digitalen Bürgersprechstunde möchte ich eine weitere Möglichkeit bieten, mit mir in Kontakt zu treten.“

Jeweils im Wechsel montags 10 Uhr und donnerstags 18 Uhr ist es möglich, über die Zoom-App mit Markus Gleichmann zu sprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Mobiltelefon oder ein Computer genutzt wird.

Unter dem Link https://bit.ly/2IvNY18 kann man sich anmelden.