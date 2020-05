Die Polizei berichtet von einem verdächtigen Fall in Eisenberg. (Symbolfoto)

Eisenberg. In Eisenberg wollten zwei Frauen sich bei einer Elfjährigen Zutritt zur Wohnung verschaffen, indem sie sich als Corona-Tester ausgaben.

Zugang zu Eisenberger Wohnung als Coronatester ergaunern

Zu einer verdächtigen Begebenheit ist es am Donnerstag, 30. April, in Eisenberg gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als eine 28-jährige Frau ihre elfjährige Tochter kurz in der Wohnung alleine ließ, um einkaufen zu fahren, klingelten gegen 10.30 Uhr zwei unbekannte Frauen an der Wohnungstür. Sie gaben gegenüber dem Mädchen an, dass sie von der Kindertagesstätte geschickt wurden, die ihr vierjähriger Bruder besucht. Ferner haben sie nun den Auftrag, den kleinen Jungen im Hinblick auf Corona zu untersuchen.

„Das Mädchen hat sich in dieser Situation richtig verhalten und die Frauen nicht in die Wohnung gelassen“, informiert die Polizei. Nach Rücksprache mit der Kindergartenleiterin gab diese an, dass keine Personen derartig beauftragt wurden.

Zur Personenbeschreibung der beiden Frauen: 30 bis 40 Jahre alt, eine Frau hatte dunkle schulterlange Haare, die andere trug kurzes Haar. Sie fuhren einen silberfarbenen Van.

Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Ist jemandem in diesem Zeitraum Ähnliches widerfahren? Hinweise bitte unter Telefon 03641/810.