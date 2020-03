Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum 65. von Eberhard Schneider - der Schlaganfall änderte sein Leben

„Ich bin froh über jeden Tag, den ich erleben darf.“ Eberhard Schneider, Inhaber vom Gasthof „Truck-Stop“ in Quirla, wirkte am Mittwoch nachdenklich. Eigentlich hatte er einen Grund zum Feiern. Schneider wurde 65 Jahre alt.

Doch gerade das Jahr 2019 hat bei ihm für ein Umdenken gesorgt. Wir schreiben den 3. Juni 2019. „Ich kam nach Hause. Es war gegen 22 Uhr. Ich habe mich hingelegt, plötzlich wurde mir schlecht. Ich konnte noch einschlafen. Am Morgen habe ich dann den Rettungsdienst alarmiert.“ Diagnose: Schlaganfall. Er wurde in Jena behandelt, die Reha absolvierte er in Bad Klosterlausnitz in der Moritz-Klinik. „In diesen Wochen habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man gesund ist.“

Schneider hatte Glück und professionelle Ärzte an seiner Seite. Er wurde geheilt. „Für mich war in der Reha klar: Ich muss mein Leben ändern. Ich möchte pro Monat ein Kilo abnehmen. Wenn ich das schaffe, werde ich sehr alt.“ Ein berufliches Ende sieht er nicht. Seinen Gasthof, den er 2002 eröffnete und seitdem auch leitet, will er „noch eine gewisse Zeit“ weiterführen.

Das Ereignis, an das er immer denkt, war der Tornado im Oktober 2006. „Ich hatte Glück, ich war nicht direkt betroffen gewesen. Ich habe mit meinem Auto die Kinder und die älteren Leute im Ort eingesammelt und sie hierher gebracht.“

Von Beruf ist Schneider Landmaschinen- und Traktorenschlosser. Seine Ausbildung beim Landtechnischen Prüfdienst in Gera-Liebschwitz schloss er mit Auszeichnung ab. Nach der Nationalen Volksarmee in Prora arbeitete er an der Minol-Tankstelle in Stadtroda. Der VEB Minol wurde aufmerksam. Er wechselte an das Hermsdorfer Kreuz als Tankwart und Technischer Leiter. Nach 25 Jahren war Schluss.

In diese Zeit fiel die Wende – und zwei unschöne Erlebnisse. Er wurde Opfer bei zwei Überfällen. Danach erwarb er in Quirla das Grundstück. Er fing mit einem Imbisswagen an. Er kaufte parallel weitere Flächen, dazu gehörte die gegenüberliegende Fläche. Darauf ließ er mit seinem Geschäftspartner eine bft-Tankstelle bauen. Am 6. November 1999 wurde sie fertig. Vier Jahre später verkaufte er das Grundstück samt Tankstelle.„Ich bin stolz, dass der Gasthof funktioniert. Ich habe hier viele Menschen kennengelernt. Daraus sind einige Freundschaften entstanden. Wenn die Leute zu uns kommen, spielen der Doktor-Titel oder das Auto, das sie fahren, keine Rolle. Sie fühlen sich bei uns wohl. Das zählt“, sagte Schneider.