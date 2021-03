Saale-Holzland: Zum Fitness-Training hinaus in den Wald

Saale-Holzland. Schnitzeljagd und Geocaching: Kreissportbund Saale-Holzland lädt ein zu digitalen Mitmach-Aktionen

Die Idee des Kreissportbunds Saale-Holzland war gut, doch die Welt noch nicht bereit für „Bewegte Osterferien-Wochen“, die eigentlich am Dienstag beginnen sollten. Die Pandemie-Entwicklung macht einen Strich durch die Rechnung: „Die Osterferienfreizeiten in Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda und Kahla können leider nicht in der ursprünglich geplanten Form durchgeführt werden“, teilt der KSB mit. Allerdings: Zusammen einigen Jugendarbeiter*innen im Landkreis hat der Verband ein alternatives buntes Ferienprogramm entwickelt, das am Montag, 29. März, online gehen soll.

Kinder, Jugendliche und Familien dürfen sich auf eine digitale Schnitzeljagd durch Hermsdorf ab 30. März, über Actionbound mit Start/Ziel am Jugendhaus, ein kleines Oster-Fitnessprogramm für Klein und Groß zur Durchführung in Wald oder Garten, zwei Mitmach-Aktionen „Verein(t) ...auf zum Osterspaziergang“ (2. bis 5. April) sowie „Gestalte Dein Sport-Vereins-Osterei“ (bis 11. April) freuen.

Darüber hinaus haben unsere Kolleg*innen im Netzwerk Jugendarbeit in den Regionen Hermsdorf und Stadtroda vielfältige weitere Angebote in petto: Osterbasteln, Backen, Upcycling, Rap/Gaming und Geocaching. „Ihr dürft also gespannt sein. Informiert Euch über unsere Homepage, Facebook oder Instagram! Dass wir auch diese Osterferien noch über Distanz gemeinsam verbringen müssen, finden wir schade. Trotzdem zählen wir auf zahlreiche Beteiligung und hoffen auf Euer Feedback.“