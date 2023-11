Zum Lichterfest in Hermsdorf dem Wetter getrotzt

Hermsdorf. Kinder, Eltern und Erzieher aus dem Kindergarten „Holzlandknirpse“ in Hermsdorf feiern trotz Regen und Nebel „das schönste Fest des Jahres“.

Eigentlich sollte das Lichterfest bei so einem Wetter nicht stattfinden. Die Kindergartenkinder und Erzieher des Integrativen Kindergartens Holzlandknirpse der Awo in Hermsdorf hatten gehofft, dass es trocken bleibt.

Dennoch trotzten sie Nieselregen und Nebel beim „schönsten Fest des Jahres“, wie es die Leiterin des Kindergartens, Ines Mengs, nennt. Auf dem Gelände des Kindergartens waren kleine Holzbuden aufgebaut, die festlich beleuchtet waren. Auch die Kindergartenkinder hatten einiges vorbereitet. Bereits vor dem Lichterfest hatten sie gemeinsam mit den Erzieherinnen Laternen und Kerzendekorationen gebastelt.

„Beim Lichterfest kommen alle zusammen. Auch alle aus dem Wohngebiet können kommen und mitmachen“, sagte Ines Mengs, welche die zahlreichen Gäste willkommen hieß. Trotz des klammen Wetters war das Lichterfest gut besucht und die Kinder ließen sich sowieso nicht den Spaß verderben.

Erlös kommt wieder dem Kindergarten zu Gute

Durch eine Spende von 300 Euro von der Hermsdorfer Wohnungsgenossenschaft konnte der Kindergarten noch besser planen. Die Unterstützung durch die Stadt sei zwar gut, so Ines Mengs, aber ein zusätzlicher Bonus sei trotzdem wichtig, um neue Geräte oder Bücher anzuschaffen, die sehr teuer sind. Begleitet wurde das Lichterfest und der Umzug mit den Laternen durch die Feuerwehr und auch von der Blaskapelle. Für die Erwachsenen gab es Glühwein und die Kinder konnten an den offenen Feuerschalen ihr Stockbrot in die Flammen halten. Neben Schokoäpfeln und Keksen konnten die Gäste auch selbst gemachte Kleinigkeiten an den Ständen kaufen, die von den Erzieherinnen und den Kindern angefertigt wurden.

Der Erlös kommt wiederum dem Kindergarten zu Gute. Als nächstes planen die Erzieher und Kinder die Bepflanzung des eigenen kleinen Amphitheaters.