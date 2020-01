Eisenberg. Eisenberger Neujahrsempfang: Und 400 Gäste lassen sich am Mittwochabend das Ereignis nicht entgehen.

Zum Neujahr: Eisenberg lädt zum Empfang

Festlicher Jahresauftakt in der Kreisstadt Eisenberg. Mit 400 Gästen aus dem gesamten Saale-Holzland-Kreis hat die Kreisstadt Eisenberg am Mittwochabend den Jahresauftakt in der Stadthalle gegeben. Zum festlichen Neujahrsempfang begrüßte Bürgermeister Michael Kieslich Vertreter von Nachbargemeinden, Vereinen und Unternehmen sowie aus der Politik, darunter auch der Silbitzer Bürgermeister Silvio Mahl mit seiner Frau Sindy Mahl und den 1. Beigeordneten des Kreises und Bürgermeister von Bürgel, Johann Waschnewski.